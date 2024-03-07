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【首置盤】煥然懿居第三座3.18起揀樓　最新實際售價相當市價八七折

社會 22:02 2024/03/07

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煥然懿居第三座約於2026年落成。（資料圖片）

市建局港人首置項目「煥然懿居 第三座」的260個單位，將於本月18日展開售樓程序。 市建局將按每名合資格申請者之前已編配的優先次序號碼，分批發信邀請他們選購單位。首批合資格申請者將於當日起，在長沙灣青山道233號「映築」地下6號舖揀選心儀並可供選擇單位。按最新樓價調整後，售價調整為市價八七折。

合資格申請者及名列於申請表內的所有18歲或以上家庭成員，須於指定日期及時間，帶同選購單位的邀請信，及信中列明的所須文件，前往登記地點報到和選購單位。登記地點同為「映築」地下6號舖。

如需延遲選購日期或時間，有關申請者必須於已編排供選購單位日期當日下午6時或之前的工作天，致電「煥然懿居 第三座」熱線電話38973533作更改。倘若合資格申請者未能按以上的安排或於已編排供選購單位日期當日下午6時前到達登記地點進行登記，即喪失選購單位的資格。

今年3月出售的所有「煥然懿居 第三座」首置單位，將按去年9月26日發出的「價單第1號」之物業售價出售，該售價是以當時評估首置單位市價的七八折（即折扣率為22%）釐定，不會改變。根據3月初最新評估的市價，「煥然懿居 第三座」首置單位的實際折扣率約為13%，即變八七折。

建局將根據《一手住宅物業銷售條例》的規定，把上述的銷售安排、支付條款及價單等詳細資料安排上載至「煥然懿居」第三座網站 及一手住宅物業銷售資訊網，供公眾查閱。

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責任編輯：梁薾心

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