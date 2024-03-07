【學生理財】本地中小學生理財能力達B級　近半曾向朋輩借錢　

▲ 香港會計師公會指，本地中小學生的金錢及理財概念漸見鞏固，惟儲蓄及記帳習慣仍有待提高。（香港會計師公會圖片）

香港會計師公會今日（7日）發布《中小學生理財現況調查報告》， 評定本地中小學生理財能力達「B級」，金錢及理財概念漸見鞏固，惟儲蓄及記帳習慣仍有待提高。

公會於去年3月至5月期間，以電子問卷訪問1,337名來自23間學校的本地小四至中三學生，結果發現，49.3%受訪學生曾向他人借錢，主要是朋輩之間互相借貸；76.6%人稱曾借貸予別人，當中借給同學或朋友的佔比相當大，情況令人關注。

此外，95%學生以現金形式收取零用錢，反映現金仍然是最主要途徑；54.2%學生亦指現金是他們購物時最主要的付款方式，但有關比率較2020年時的近六成有所下跌，以電子支付為主要付款媒介的學生則有明顯增長，其中26%學生用八達通，7%用其他電子支付平台，如信用卡、支付寶或微信支付等，比率分別較2020年上升8個百份點及4個百份點。

調查又發現，87%學生有儲蓄習慣，43%有記帳習慣，分別比2020年首次調查的結果，增加3個百份點和8個百份點。

公會指，實行儲蓄及記帳是實踐妥善理財的重要一步，故以學生的儲蓄習慣及記帳習慣，作為學生理財狀況的基礎指標，加上綜合調查所得之觀察，認為本港中小學生理財能力達「B級」，顯示他們對金錢的來源與種類有基礎的認識、 對基礎理財知識已有掌握、普遍學生有儲蓄習慣，惟記帳習慣仍有待進一步普及化。

公會建議家長及學校適時介入，運用生活例子或實驗方式，引導學童在消費前，考慮想買的東西是否生活必需品及記帳，逐步培養量入為出的思維，及「先儲蓄、後消費」習慣。 另呼籲家長以身作則，包括向適齡子女分享家庭實際財政狀況，例如家庭開支、儲蓄及如何預算支出等，並在消費習慣上樹立榜樣， 讓他們培養負責任的理財態度和習慣。

另外，經歷新冠疫情及政府以電子方式派發多輪消費券，電子付款逐漸發展成生活的一部份，公會建議家長及老師向學生介紹電子支付工具的基本運作概念，推廣負責任消費。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：梁薾心