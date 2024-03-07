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【全國兩會】鄭雁雄：香港須統籌把握好發展和安全 穩中求進、以進促穩

政治 22:35 2024/03/07

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港要統籌把握好發展和安全這一「車之兩輪」「鳥之兩翼」。(中聯辦圖片)

十四屆全國人大二次會議香港代表團今日舉行全體會議，審議國務院組織法修訂草案，全國人大代表、中聯辦主任鄭雁雄參加審議時表示，要深刻認識香港必須走高品質發展之路，堅持穩中求進、以進促穩，統籌把握好發展和安全這一「車之兩輪」「鳥之兩翼」， 香港安全穩定才能發展、發展才能更安全穩定，沒有發展的穩定也不持久。

鄭雁雄提到，中央對行政長官和特區政府的肯定，是對管治團隊、建制陣營、愛國愛港力量的總肯定，「 我們都是『同舟人』，必須全力支持行政長官和特區政府依法施政，共同落實中央決策部署，共同實現香港市民的整體利益和民生福祉。」

引述丁薛祥​：發展是破解香港經濟社會深層矛盾關鍵​​​​​​

他引述國務院常務副總理丁薛祥強調，「發展是破解香港經濟社會深層矛盾與問題的關鍵，這些年來，中央千方百計讓香港『安』下來、『穩』下來，就是為了能夠聚精會神搞建設、一心一意謀發展。」

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責任編輯：區綽彥

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