【殺校潮】孔教大成小學稱新學年足夠開2班小一　成功轉型私校前維持津校模式營運

▲ 孔教學院大成小學。（資料圖片）

教育局今日（7日）向全港資助小學發出9月新學年的開班信，教育局證實，去年收到「0班信」的5間學校，其中3間獲准再次參加小一派位，最終全部獲派不少於16人，在新學年可復辦資助小一班級，成功救校。孔教學院大成小學教師今晚向本報表示，暫未收到開班信通知，但校方稱在小一派位兩個階段收生，已足夠開設2班小一，並重申學校長遠仍希望轉型為私校。

負責對外聯絡的孔教學院大成小學教師蔡雋豪向本報表示，該校已在小一自行收生及統一派位階段收到足夠學生，達到2班開班線。

雖然學校料可獲政府資助開班，但蔡雋豪重申，學校仍以私校為長遠發展方向，在轉型前會一直以資助小學形式營運，另透露轉私校需配合興建體育藝術大樓，有關申請有待當局審批。

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記者：梁凱婷