香港櫻花2024｜2大公園賞櫻最後召集　大埔壓軸盛放逾80棵櫻花＋石門最後花期

▲ 香港2大公園賞櫻最後召集！想影櫻花盛放美景的大家就要趁早喇！（康文署圖片）

【香港櫻花2024/賞花攻略/賞櫻好去處/公園/大埔海濱公園/安景街公園/親子好去處】早前香港櫻花進入盛放期，不少賞花熱點出現打卡人潮，步入3月頭，櫻花期已到尾聲，大多公園的櫻花已凋零，種植逾百棵的沙田石門街也接近到尾聲，只有大埔海濱公園的櫻花正值盛放期，想觀賞香港櫻花的大家，就要把握最後機會！

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香港櫻花2024｜大埔海濱公園80多棵櫻花盛放

香港櫻花花期通常在二月中下旬開始，花期約維持約一至兩星期，現時大部份公園的櫻花已步入尾聲，只有大埔海濱公園處於盛放期。

▲ 公園內種植了逾80多棵品種不一的櫻花樹。（康文署圖片）

據康文署網站的賞花情報，公園內80多棵品種不一的櫻花經已綻放，開花指數為4，踏入最佳賞花期，一片粉色花海璀璨盛放，非常夢幻！如果大家想觀賞屬於香港櫻花的美景，今個周末前往打卡，把握最後賞花時機！

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香港櫻花2024｜安景街公園百棵櫻花最後召集

安景街公園位於沙田石門，園內沿城門河畔種植了逾百棵櫻花樹，當中有六棵為公園新種的「洲府枝垂櫻」，屬香港難得一見的垂櫻。早前安景街公園的櫻花經已綻放，吸引不少市民前來打卡拍照。不過在康文署最新賞花情報中，此公園的花開指數為2，相信有部分櫻花已開始飄零，不過從網站的照片可見，還有少量櫻花依舊盛放中，如果大家計劃到此處賞花就要趁早喇！

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責任編輯：王明芳