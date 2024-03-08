曾璧山（崇蘭）中學百周年師生視藝展 創作大放異彩 為社區注入新動力  

藝術能穿越時間空間、撫慰人心、與人連結。今年為曾璧山（崇蘭）中學一百周年校慶，該校於2024年3月1日至3日（五至日）假座沙田大會堂舉行師生視藝展，與公眾分享師生在視覺藝術領域的創作成果，將藝術色彩注入社區。展覽展出逾二百件師生作品，交織成一道豐富多彩的藝術風景，成功吸引了不少市民參觀評賞。

多元媒介 盡展天賦

展覽設有「平面」、「立體」、「電子」及「慶賀百周年創作區域」四大展區，作品涵蓋中國水墨畫、書法、篆刻、繪畫、攝影、剪紙、版畫、平面設計、陶藝、廣彩、混合媒介、電子媒介、地毯（簇絨）藝術、糖藝等十多種媒介，內容亦相當多樣，呈現學生對生活的觀察和思考，以及種種奇思妙想。

除了學生作品，展覽亦展示出該校老師在教學以外的藝術涵養，突顯他們在攝影、書法、陶藝等領域的才華。展覽期間特設導賞活動，由學生擔任導賞員，向觀眾講解作品的意念和特色。

激發潛能 追求突破

展覽於首日進行開幕禮，典禮邀得瑞士駐香港領事館高級文化項目經理簡雪卿女士任主禮嘉賓，現代水墨畫家吳信昌校長亦有到場支持。他們漫步場館細心欣賞琳琅滿目的創作，並對一眾師生的藝術才華大加讚賞。

▲ 瑞士駐香港領事館高級文化項目經理簡雪卿女士（中）、現代水墨畫家吳信昌校長（右三）、曾璧山（崇蘭）中學黃真如校監（右五）、曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長（右四）連同一眾老師主持剪綵儀式。

簡雪卿女士致辭時表示，展品種類繁多，能表達出藝術的多樣性，實在令人目不暇給、讚嘆不已。「曾璧山（崇蘭）中學與瑞士領事館素有淵源，過往有不少合作，我亦見證着學校不斷蜕變和進步。對於一眾學生能在學校接觸不同媒介的藝術創作，如今更在視藝方面有如斯成就，我深感羨慕。全賴校方的悉心栽培、老師盡心盡力準備，才能令大家潛藏的藝術細胞發揮出來！而一眾學生導賞員的講解相當清晰、有條有理，亦令我留下深刻印象。」她寄語一眾學生珍惜學校的資源，並在視藝方面不斷追求突破。

承聚百載 連結社區

事實上，曾璧山（崇蘭）中學向來重視發掘學生的潛能及培養他們對藝術的興趣，該校的視覺藝術科於課程中運用多元化媒介，甚至將被列入國家級非物質文化遺產的技法，如吹糖技藝及木傢俱榫卯納入課程，以擴闊學生的視野，培養學生創意和想像力。早前該校更於「2024香港青少年藝術家比賽」中獲得「藝術團體教育大獎」之殊榮，足見其於推動藝術教育的卓越成就。

展覽亦展出了該校校長何沛勝的數幅攝影作品，其構圖精妙，充滿詩意，獲得一致好評。但原來他自一兩年前才提起相機，自學攝影。他遺憾表示，「以前在學生時代，資源匱乏，根本沒有機會接觸攝影這門藝術，很多人觀看我的作品後，指我有攝影天賦；但我的天賦可謂被埋沒了半個世紀，苦於當年社會無資源、無機會。」因此他由衷為今時今日的學生感到幸運，能在學校和老師的努力幫助下探索自己的興趣，並加以鑽研，發掘潛能！

另外，他坦言要籌備一個展覽並不簡單，「要將過去所累積的作品集結、挑選成展，當中花了不少時間心思，幸有一眾師生齊心付出、傾情參與。而值得高興的是，除了學生、家長，展覽更吸引了不少區內市民入內觀賞，部分觀賞者更具極高藝術水平，盛讚展品精彩，更祝賀展覽成功。希望是次展覽能為社區注入色彩和新動力，令大眾能在豐富多彩的藝術世界體驗藝術的魅力，為生活添上繽紛！」

▲ 瑞士駐香港領事館高級文化項目經理簡雪卿女士（中）與曾璧山（崇蘭）中學黃真如校監（右）在曾璧山（崇蘭）中學何沛勝校長（左）的攝影作品前合照。

▲ 曾璧山（崇蘭）中學著重與區內小學聯繫，該校早前舉辦了「承聚百載，展耀風華」沙田區藝術比賽——幼稚園親子填色比賽及小學繪畫比賽，獎項於展覽期間頒發。

▲ 在「幼稚園親子填色比賽及小重學繪畫比賽」中獲獎的作品亦同期於展覽展出。

(特約)