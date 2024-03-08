李影逝世丨前麗的花旦李影上月猝逝　喪禮溫哥華舉行影視人協會發文悼念

▲ 資深演員李影在離世，終年70歲。

前麗的花旦李影在上月於加拿大離世，終年70歲。李影兩名女兒沈穎婷及沈頴君收噩耗後，即飛返加國為母親辦理後事。沈穎婷姊妹之後透過資深傳媒人汪曼玲社交平台稱，因為亡母李影生前為人低調，故告別禮亦會低調進行，只限摯愛親友參加。

溫哥華影視人協會在香港時間昨日（3月8日）於社交平台專頁表示李影的喪禮已在當地時間3月6日舉行，入土為安。協會的帖子寫着︰

歲月無聲 白駒過隙 藝海星沉 演藝50載 。溫哥華影視人協會創會會員李影，於2024年2月24號加拿大B C省列治文市與世長辭，並於3月6號舉殯，入土為安。協會理事會仝人，聞者傷感，痛失良友。影姐一生從事影藝工作，參演無數電視電影作品，備受萬千觀眾歡迎，獲獎無數，成績有目共睹，並非偶然。溫哥華影視人協會，致以深切悼念，願影姐一路走好！RIP﹗

李影離世丨沈頴婷沈頴君發訃告 將本月為亡母李影舉行道別儀式

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