加拿大Thompson Rivers University 學士及碩士課程助你輕鬆移民加拿大

加拿大Thompson Rivers University (TRU) 是一所以學士和碩士課程為主的綜合性公立大學,也是卑詩(BC)省六所研修型大學之一。在卑詩(BC)省的Kamloops (甘露市),TRU擁有美麗的主校區,有超過14,000名學生學習,其中包括來自百多個不同國家的4000多名國際留學生。

TRU提供全面和廣泛的課程,從英語證書課程到學士和碩士學位課程,應有盡有。TRU共有140多個全日制課程,涵蓋文科、商業、科學、電腦科學、數據科學、教育、社會科學、技術、旅遊和法律等不同領域。

TRU專注於學生的「體驗式學習」,小班授課,教職員平易近人,並提供相關的配套設施和人際網絡,以支援學生成功發展。TRU的許多課程提供帶薪實習機會,多年來,TRU的畢業生保持超過93%的就業率。

Kamloops (甘露市) 是風景優美、熱情好客、生活費用適中的城市,加上四通八達、交通便利,從溫哥華開車只需3.5小時,或乘搭飛機45分鐘即可到達。

如想了解更多Thompson Rivers University (TRU),學校代表將會從加拿大親身來香港出席3月23日加拿大升學及移民博覽展 2024。如有興趣報讀TRU,可直接帶同成績與學校代表見面。

加拿大升學及移民博覽展 2024

全港最強加拿大院校網絡 由註冊加拿大移民顧問 (RCIC)及加拿大教育專家主理

*Stream A 認可專上學院課程

*RCIC 即場學簽及移民諮詢

*Bachelor & Master 入學申請

雲集多間加拿大知名院校,博覽展名額有限,請填寫以下表格登記:

【登記網址】https://www.risesmart.com.hk/2024/03/05/323ca/

日期:2024年3月23日 (星期六)

時間:下午 12-6 時

地點:廸昇海外升學及移民簽證諮詢中心

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓 903室

Stream A截止申請日期為2026年8月31日,想趕及尾班車申請的仍然有機會!Rise Smart 專業升學及移民簽證團隊為你提供加拿大院校最新入學資訊及介紹熱門課程,亦會提供學生簽證之申請方法,務求幫助有心前往加拿大之香港人順順利利One Take 通過加拿大簽證申請!

入場人仕可獲得由Air Canada 送出的紀念品。

參加者攜帶以下文件進場,會優先處理與學校代表見面。如已經報讀學校,請自行跟學校聯絡,此博覽展只預留給未報讀學校之人仕。

1. 所有學歷成績

2. 護照 (副本)

3. 英語試成績 (IELTS/DUOLINGO) - 如有

院校代表:

1. Conestoga College

2. George Brown College

3. Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)

4. Ontario Tech University

5. South Alberta Institute of Technology (SAIT)

6. Sheridan College

7. St. Lawrence College

8. Thompson Rivers University

其他院校資訊:

1. Algonquin College

2. Camosun College

3. Centennial College

4. Coast Mountain College

5. Douglas College

6. Durham College

7. Fanshawe College

8. Georgian College

9. Humber College

10. Kwantlen Polytechnic University

11. Langara College

12. International Language Academy of Canada

13. Niagara College

14. Seneca College

15. University of Canada West

16. University of Victoria

17. Vancouver Community College

