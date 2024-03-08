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喜迎龍B｜72歲名導演老當益壯　小31歲愛妻宣布陀第3胎：孩子是福報

新手爸媽 10:01 2024/03/08

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72歲名導演張紀中老當益壯，與小31歲愛妻宣布喜迎第3胎。

內地知名金庸劇導演兼製作人張紀中，2016年與前妻離婚後，翌年即迎娶小31歲的現任妻子杜星霖，兩人已先後誕下一對子女。如今72歲的張紀中仍老當益壯，杜星霖近日宣布，懷了兩人的第3胎，喜迎龍B。

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龍年運程｜玄學家樂翊榆抽出三張塔羅牌　一分鐘測你龍年有冇運行

張紀中42歲妻子杜星霖在3月6日深夜於社交平台宣布懷孕喜訊，曬出兩條線的驗孕棒，興奮表示自己準備喜迎龍寶寶，

孩子是上天的饋贈，是福報！好孕要領：修養身心，增植福德，放鬆心情！

不少網民紛紛祝賀，「多大的福報能在40歲以後遇喜孕，孩子是人生中最大的幸運！」，而且BB的預產期在今年10月，到時張紀中已經73歲，「導演體力真好」、「有錢生就多生吧！」。不過也有網民好奇揶揄，「我只是真誠的好奇問一下，這個歲數的男人還有生育能力嗎？」

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張紀中與前妻樊馨蔓2016年離婚，翌年與杜星霖結婚，兩人年紀差距大，常被嘲是父女戀。不過兩人無視旁人目光，更不時一同出席活動曬恩愛，兩人先後誕下一子一女，加上杜星霖與外國前男友生的混血兒子，一家五口幸福快樂。張紀中今年1月還在社交平台曬出多張夫妻沙龍照，高調示愛，「遇見她，如春水映梨花。」

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責任編輯：王明芳

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