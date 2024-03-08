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但願人長久丨吳慷仁成首位奪電影評論學會影帝台灣演員　謝票問黃梓豪：做咩打我個女？

娛樂 09:32 2024/03/08

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吳慷仁出席《但願人長久》謝票。

吳慷仁憑《但願人長久》擊敗對手梁朝偉奪得「最佳男演員」，成首位奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」的台灣演員，這亦是他首個香港電影獎項。

香港電影評論學會丨《但願人長久》吳慷仁奪影帝　《白日之下》余香凝力壓梁雍婷鍾雪瑩封后

獲香港電影評論學會大獎「最佳男演員」的吳慷仁，與獲「最佳女演員」的余香凝齊合照。

吳慷仁全程廣東話致辭

得獎的吳慷仁獲學會評語：「吳慷仁從語言掌握到消瘦輪廓，動靜神髓活現一個來自湖南、勞動階層並長年吸毒的漂泊男性形象。最初與兩個小女兒親切互動，中段尊嚴失落，毒癮發作時和青春期長女肢體衝突，到垂垂老矣渴望與女兒修補關係，他演來皆絲絲入扣，是貫穿全片的靈魂。」

吳慷仁上台致辭時亦全程堅持用廣東話，他感謝導演祝紫嫣寫了這個劇本給他：「可以拿到這個獎，很感謝香港電影評論學會的鼓勵，也很感謝導演祝紫嫣，很感謝妳寫這個劇本給我演，對我來說是很重要的緣份。」

關錦鵬、黃梓豪、吳慷仁、祝紫嫣出席《但願人長久》謝票。（左起）

祝紫嫣特別多謝張叔平

導演祝紫嫣亦憑《但願人長久》獲得「最佳編劇」，《但願人長久》是導演祝紫嫣首部自編自導自演的電影作品，導演獲頒「最佳編劇」時感謝團隊：「今年是香港電影評論學會30週年，我在30歲時拍這部電影，所以對我來說意義重大。我想多謝香港電影評論學會和我的監製關錦鵬，他是很低調的監製，亦都是很出色的導演。多謝他給了我100%的支持，我才可以完成《但願人長久》。」

她續指：「特別多謝我的演員慷仁，因為他在製作前期已加入我們的團隊。前期很多灰暗的時候，慷仁就像冬日的陽光，趕走了我們整個團隊的灰暗，他比起主創團隊的投入是有過之而無不及。多謝我的聯合監製Jun，多謝我的兩位攝影Allan和何輝，還有我的後期總監景麟。我想特別多謝張叔平，改寫了這部電影的命運，多謝他全程投入。我會繼續努力。」

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謝票與觀眾直接交流

另外，監製關錦鵬，導演祝紫嫣，演員吳慷仁及黃梓豪更於前晚現身高先電影院出席《但願人長久》謝票與觀眾分享拍攝經過。

戲中飾演子圓初戀Sky的黃梓豪與謝咏欣有爭執戲，首次出席謝票的梓豪被問：「見家長的心情」，表現得十分緊張，吳慷仁笑問梓豪：「你做咩打我個女？」引得全場觀眾爆笑。

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吳慷仁 頒獎禮 電影 監製 編劇 導演

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