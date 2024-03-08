運動危機丨42歲男九龍城打籃球後暈倒送院搶救不治　醫生警告 : 劇烈運動後3件事勿做

【籃球/運動/九龍城/猝死】做劇烈運動後，記得要留意身體狀況！前日(6日)本港一名42歲男子於九龍城市政大廈室內體育館打籃球後，突然被人發現暈倒，儘管已即時送院搶救，惜最終仍不治身亡。事實上，運動後猝死，過去亦不時發生，有醫生便提醒劇烈運動後，人體血管處於擴張狀態，有3件事勿做。

最新影片:

前日(6日)晚上近10時，1名42歲張姓男子在九龍城衙前圍道100號九龍城體育館的籃球場打籃球，惟休息期間突然暈倒，其友人發現後，即時報警求助。救護員接報到場，將昏迷不醒的張男立即送往廣華醫院搶救，惜最終仍不治身亡，其死因有待驗屍後確定。

運動後猝死多與1病有關

事實上，運動後猝死，過去亦不時發生。心臟科專科醫生梁永雄過去接受訪問時便指,運動猝死可以定義為運動期間或運動後突然死亡，但與多數受訪者猜測不同，並非做太多運動，或沒有熱身就會猝死。一般猝死原因都跟隱性心臟病有關，如果本身患有心臟隱疾，做劇烈運動時心臟負荷過重，就有機會發生運動猝死。研究指，35歲以下的運動猝死多與遺傳性心臟病有關，而35歲以上的運動猝死則多與冠心病有關。

劇烈運動後勿做3件事

福建中醫藥大學附屬康復醫院睡眠醫學科副主任醫師余運影表示，夏季氣溫高時，人體血管處於擴張狀態，如在劇烈運動後馬上喝下大量溫度極低的凍飲，或是立即吹冷氣、沖凍水涼，在這些刺激下就恐導致全身血管立即收縮痙攣，血壓突然升高，血液黏稠度增高，出現凝血，引起血管堵塞，誘發心絞痛和心肌梗塞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣