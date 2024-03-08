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天瑜醫療事故丨天瑜腸臟蠕動不好暫停餵食　爸爸完成55次電療癌症指數回復正常

兒童健康 10:40 2024/03/08

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天瑜爸爸更新天瑜狀況，天瑜目前腸道無法蠕動暫停餵食。（facebook圖片）

8歲女童周天瑜在2018年因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸成為植物人後，情況一直備受外界關注。天瑜爸爸周先生昨日(3月7日)在社交平台更新女兒情況，透露小天瑜近日同腸臟蠕動不好，食物未能消化，暫時停止餵食，現只能使用葡萄糖水。他亦交代了個人抗癌進度，表示癌症指數已回復正常水平，並趁健康狀況轉趨穩定，開始投入義工服務，盼自己與女兒一同加油。

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天瑜爸爸昨日在社交平台發布一段影片，表示天瑜近期腸臟蠕動不好，這兩天所吃的都未能消化，醫護在天瑜的胃內抽出很多牛奶，甚至兩天前更嘔吐，故此未能再餵食，暫時只可使用葡萄糖水，看能否幫助消化。

此外，醫生亦對他表示，天瑜身上很多血管已被抽血，由於不能在同一位置持續抽血，故此天瑜身上已沒有什麼地方可以抽血，令抽血較為困難，故此亦暫時停止抽血，「讓妹妹舒服一點」。

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天瑜爸積極抗癌

天瑜爸爸去年確診惡性肌肉腫瘤及肺癌三期，幸好順利切除手臂惡性腫瘤以及肺葉癌細胞，他在片中亦交代最新身體狀況，他形容抗癌治療如「抓螞蟻」，稱「抓螞蟻都差不多完成了，好多了，爸爸做了55次電療，還有做了4次化療，現在還要再做3次化療」。

早前抽血檢查顯示，其癌症指數已回到正常水平達2.8，一般4.6或以下就屬正常，對比接受治療前癌症指數最高達27，病情已有很大好轉。早前進行腦掃瞄，顯示癌細胞並未擴散至腦部，下月將繼續餘下化療，並會進行PET SCAN(正電子電腦掃瞄)作詳情檢查。他說：「到時爸爸再告訴你好嗎，你都要加油啊，知道嗎？」

有感身體狀況較穩定，天瑜爸爸亦開始投入義工服務，到護老中心探訪長者，跟他們聊天、送禮。他稱，過往自己一家受到很多人幫忙，所以希望自己都能一盡己任回饋社會，而幫助別人亦令自己開心，感覺到自己有價值。

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責任編輯︰王明芳

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