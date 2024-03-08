【23條立法】叛亂罪叛國罪可囚終身　披露國家秘密最高監禁十年

▲ 政府就《維護國家安全條例草案》刊憲。（資料圖片）

政府就《維護國家安全條例草案》刊憲。條例草案共212頁，包括列明國家安全、境外勢力等定義，以及各項罪行的罰則。其中叛國罪、叛亂罪刑罰最高，一經定罪可處終身監禁；間諜罪及境外干預罪，最高分別判囚20年及14年。至於煽動意圖罪，包含煽動挑起居民間的憎恨，最高可判囚7年；涉勾結外國勢力，增至判囚10年。

草案分為九個部分，包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織；與維護國家安全相關的執法權力及訴訟程序；維護國家安全機制及相關保障；以及相關修訂等。

草案建議，任何中國公民，意圖危害中國的主權、統一或領土完整，而使用武力或威脅使用武力，可判囚終身；而任何人妄顧是否會危害中國的主權、統一或領土完整或特區整體的公共安全，在特區作出暴力行為，同樣可判終身監禁。至於煽惑中國武裝力量成員叛變，一樣可判囚終身。如協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守，可被判監7年。

披露國家秘密方面，任何指明人士如在沒有合法權限下，披露憑藉其指明身分而獲取或管有 ( 或曾經獲取或管有 ) 的、屬或載有指明國家秘密的資料、文件或其他物品，即屬犯《非法披露國家秘密》罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。

立法會早上11時將舉行大會，進行首讀及二讀，法案委員會將於下午舉行兩節會議審議草案。

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記者：趙居逸