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奪命意外︱11歲男童跟風玩抖音挑戰　吸入有毒氣體心臟驟停身亡

兒童健康 11:15 2024/03/08

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11歲男童跟風玩抖音挑戰，吸入有毒氣體心臟驟停身亡。（iStock圖片）

【TikTok/抖音/意外/心臟驟停】TikTok挑戰屢傳意外。英國一名11歲男童進行近期流行的「Chroming」挑戰，嘗試吸入含毒化學物質的揮發氣體，結果導致心臟驟停，送院搶救後不治身亡。

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跟風玩TikTok挑戰出事

綜合《鏡報》等外媒報道，英國一名11歲男童比林頓（Tommie-Lee Gracie Billington）在當地時間2日到朋友家過夜，期間嘗試TikTok上的「Chroming」挑戰，結果導致心臟驟停，失去意識倒地，送院搶救後仍回天乏術，宣告死亡。

家人對此感到心碎，其祖母伯恩斯（Tina Burns）悲痛表示，比林頓是個聰明、活力充沛的孩子，跟他的父親一樣有著赤子之心，意外讓他們一家徹底崩潰，呼籲TikTok採取更多措施來保護兒童或青少年，防止類似事件再次發生。

可致窒息器官損傷

報道指，「Chroming」又被稱作「Huffing」或「Sniffing」，指吸入油漆、溶劑、汽油或清潔產品等揮發性的有毒化學物質，會影響中樞神經系統，並減緩大腦運作，藉此產生短暫的興奮快感，有機會導致口齒不清、頭暈、幻覺、心臟病發、窒息等情況，甚至對器官造成永久性損傷。

TikTok發言人則就事件回應，指沒有證據可以證明「Chroming」是TikTok上特有的挑戰，也沒有證據表明相關挑戰已成為平台上的趨勢。

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責任編輯：王明芳

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