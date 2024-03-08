  • 22°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂壇校長︱​譚詠麟被揭與神秘女子遊東京賞櫻　阿倫做唔到呢一件事超失望

娛樂 12:18 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

譚詠麟遊東京被網民野生捕獲！

港人不時愛「返鄉下」到日本旅遊，連73歲的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）也不例外，早前完成溫氧拿《情不變 説再見 Farewell with LOVE》上海演出後，他就到東京「差一差電」，更被內地網民揭發他與一名神秘女子同行！

【樂壇校長】譚校長體重急跌立即勤做運動　譚詠麟豪宅健身飽覽維港海景

譚詠麟遊東京被野生捕獲

日前，有女網民在東京地鐵遇到譚詠麟，並開心地在小紅書分享二人的合照，也令校長一頭亂髮的遊客Look曝光！

女網民分享道：「從銀座坐到麻布台的時候，途中校長和一位女士（應該是妻子）上了車。我朋友說那是譚詠麟啊！我說這看得出來咩？但她很確定，後來校長和妻子說了幾句粵語，就確定是了！」

女網民續指：「本來不好意思打擾，可他們也在麻布台下車了，我朋友就喊校長！他立馬回頭了，也答應合照了！」

而譚校長在離開地鐵站後，與同行女子研究路牌，後來被女網民發現譚校長在麻布台旁欣賞櫻花樹呢！不過，女網民的相中也未有拍下與譚校長同行的女子。

點擊圖片放大
+5
+4

譚詠麟做唔到呢一件事

自3月4日起，譚校長在微博分享自己的遊日點滴，他有選擇自駕遊，到過温泉之鄉箱根、忍野八海等地方，並分享自拍照、獨照。

在今早（3月8日），譚校長就分享令他大感失望的一件事：「今早六點左右出門上山非常好一個人都冇，唯一失望是因為太大霧沒有見到富士山🗻！等等吧🧐 ​​​」。

點擊圖片放大
+11
+10

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中年好聲音】譚詠麟爆曾志偉聽一首歌即爆喊　譚校長睇中女參賽者：目不暇給
13:07 2023/02/27
【中年好聲音】譚詠麟爆曾志偉聽一首歌即爆喊　譚校長睇中女參賽者：目不暇給
【中年好聲音】譚詠麟親解《霧之戀》閃「爍」讀音爭議　DJ周國豐即場上中文堂
11:37 2023/03/04
【中年好聲音】譚詠麟親解《霧之戀》閃「爍」讀音爭議　DJ周國豐即場上中文堂
【樂壇校長】譚詠麟患病4日體重急跌15磅　臉頰凹陷粉絲憂阿倫健康響警號
16:37 2023/07/14
【樂壇校長】譚詠麟患病4日體重急跌15磅　臉頰凹陷粉絲憂阿倫健康響警號
【樂壇校長】譚校長體重急跌立即勤做運動　譚詠麟豪宅健身飽覽維港海景
16:34 2023/07/30
【樂壇校長】譚校長體重急跌立即勤做運動　譚詠麟豪宅健身飽覽維港海景
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我

你可能感興趣

【中年好聲音】譚詠麟爆曾志偉聽一首歌即爆喊　譚校長睇中女參賽者：目不暇給
13:07 2023/02/27
【中年好聲音】譚詠麟爆曾志偉聽一首歌即爆喊　譚校長睇中女參賽者：目不暇給
【中年好聲音】譚詠麟親解《霧之戀》閃「爍」讀音爭議　DJ周國豐即場上中文堂
11:37 2023/03/04
【中年好聲音】譚詠麟親解《霧之戀》閃「爍」讀音爭議　DJ周國豐即場上中文堂
【樂壇校長】譚詠麟患病4日體重急跌15磅　臉頰凹陷粉絲憂阿倫健康響警號
16:37 2023/07/14
【樂壇校長】譚詠麟患病4日體重急跌15磅　臉頰凹陷粉絲憂阿倫健康響警號
譚詠麟 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂機構 娛樂行業 東京