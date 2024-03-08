樂壇校長︱​譚詠麟被揭與神秘女子遊東京賞櫻　阿倫做唔到呢一件事超失望

▲ 譚詠麟遊東京被網民野生捕獲！

港人不時愛「返鄉下」到日本旅遊，連73歲的「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）也不例外，早前完成溫氧拿《情不變 説再見 Farewell with LOVE》上海演出後，他就到東京「差一差電」，更被內地網民揭發他與一名神秘女子同行！

【樂壇校長】譚校長體重急跌立即勤做運動 譚詠麟豪宅健身飽覽維港海景

譚詠麟遊東京被野生捕獲

日前，有女網民在東京地鐵遇到譚詠麟，並開心地在小紅書分享二人的合照，也令校長一頭亂髮的遊客Look曝光！

女網民分享道：「從銀座坐到麻布台的時候，途中校長和一位女士（應該是妻子）上了車。我朋友說那是譚詠麟啊！我說這看得出來咩？但她很確定，後來校長和妻子說了幾句粵語，就確定是了！」

女網民續指：「本來不好意思打擾，可他們也在麻布台下車了，我朋友就喊校長！他立馬回頭了，也答應合照了！」

而譚校長在離開地鐵站後，與同行女子研究路牌，後來被女網民發現譚校長在麻布台旁欣賞櫻花樹呢！不過，女網民的相中也未有拍下與譚校長同行的女子。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

譚詠麟做唔到呢一件事

自3月4日起，譚校長在微博分享自己的遊日點滴，他有選擇自駕遊，到過温泉之鄉箱根、忍野八海等地方，並分享自拍照、獨照。

在今早（3月8日），譚校長就分享令他大感失望的一件事：「今早六點左右出門上山非常好一個人都冇，唯一失望是因為太大霧沒有見到富士山🗻！等等吧🧐 ​​​」。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

最新影片推介：林子善專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5