香港小姐丨馮盈盈宣布碩士畢業　享受不斷學習增值被問轉行以三字回應

▲ 馮盈盈碩士畢業了！

前港姐冠軍馮盈盈近年重返校園，不斷增值進修，在母校香港大學修讀食品市場管理及營銷學碩士課程。

雖然多次傳出她為轉行鋪路，惟盈盈亦否認，接受TOPick專訪時並說：「為何我會去讀書增值自己 ，學不同的東西 ，甚至考不同的試，也是希望令到自己的修為可更加深厚，呈現出來的感覺可令觀眾覺得有深度。」

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碩士畢業

一直讀書工作兩兼顧的她，日前終於畢業，盈盈在社交網上載片段，並發文表示：

「在HKU的最後一課圓滿結束💖

這段日子，工作與讀書的雙重生活，

雖然忙碌，但每一步都充滿意義。

荀子曰：「學不可以已」。

將學習融入生活，讓自己不斷成長。

學無止境」

▲ 盈盈終於碩士畢業。

精神奕奕 否認轉行

片中所見，盈盈早上6時就起床化妝,回TVB錄影節目，錄到下午一時半，便趕回上港大最後一堂課，又要做presentation。

雖然由早忙到下午，見盈盈仍然相當精神，保持最佳狀態，不少網民大讚她相當叻女，因為要工作讀書兩兼顧，絕不容易，有人更恭喜她終於完成課程。

有不少人仍很關心她會否繼續演藝事業：「PHD畢業係唔係準備做OL？」盈盈則回應指：「不是啊」。

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