有「營」長者 從「身」定義　飲食宜重質重量　抗衡營養不足

長者普遍食量較少、飲食亦通常較清淡，但應緊記勿因此忽略營養需要，必須著重飲食的質量。有老人科專科醫生指出，長者應按照個人身體狀況選擇合適食物，尤其要多進食含有蛋白質及亮胺酸成份的食物，必要時可考慮透過營養補充品彌補不足，避免因營養不足而增加患病風險。

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隨著年齡增加，長者的新陳代謝會減慢及活動量減少，身體所需的熱量相對較少，因此通常會較年輕時少吃一點，加上部份長者有三高（高血脂、高血糖及高血壓）問題，吃得清淡有助避免攝取過多脂肪、糖分及鈉（鹽)。老人科專科醫生馬漢明表示，長者飲食必須注重質量︰「『質』是指食物的多元性，應以三低一高（低油、低糖、低鹽及高纖）為主；『量』則指適量地進食，正餐以高纖穀物類為主，多菜少肉，小食則配以水果、奶品及穀物。」

蛋白質維持肌肉強度

有些長者對特定種類的飲食特別抗拒，甚至有偏食問題，惟馬醫生指出，長遠而言可能會導致他們體力或精神下降。他舉例，長者認為攝取過多蛋白質會對腎臟造成負擔，因此減少進食肉類。然而蛋白質是維持肌肉及骨骼健康必須的營養素，建議他們可進食含有豐富鐵質及蛋白質的紅肉，攝取身體所需。

馬醫生認為，長者營養攝取不足，例如缺乏蛋白質、維他命及礦物質等，有可能令身體無法正常運作及免疫力下降，增加感染及患病風險。更甚的是，當長者長期缺乏這些營養素，加上運動量不足，或會導致肌肉萎縮及力量減少，從而影響平衡及活動能力，增加跌倒及骨折風險。

營養補充品彌補不足

要避免相關疾病及意外風險，馬醫生建議長者要注重飲食質量，60歲或以上的長者可按個人運動量，每日進食大約1,750至1,950卡熱量，並且適量曬太陽及進食深海魚類或菇類，有助調節蛋白質及肌肉。長者亦可因應個人的營養需要，諮詢醫生或營養師，選擇合適的營養補充品，以攝取足夠營養。

坊間營養補充品各式各樣，長者應如何選擇呢？馬醫生認為，長者應注意其成份，包括是否含有豐富蛋白質、亮胺酸、維他命D及鈣質，以保持肌肉質量、強健骨骼及肌肉，並增強體力及活動能力；同時，長者可考慮補充品是否含有優質脂肪酸組合，特別是高單元不飽和脂肪酸，有助減少身體內壞膽固醇水平，以保持心血管健康，有助降低患心臟病及中風風險。

馬醫生提到，攝取足夠營養之餘，必須考慮個人身體狀況。他舉例，患有糖尿病的長者飲食要定時、定量及均衡，多選高纖維或全穀食物，烹調宜清淡、減少現成調味品及高鹽分食物。至於患有認知障礙症長者的飲食原則，則與普通長者相若，家人應留意患者有否出現吞嚥困難，以提供最合適的飲食模式，如軟身飯、碎肉、蒸蛋及菜糊。

馬漢明醫生提醒，長者營養不良的預防與治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生或營養師討論，再按個人身體狀況及病情等，選擇最適合的方案。

馬漢明醫生

老人科專科醫生

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