自私行為︱登機向引擎丟硬幣致航班延誤4小時　南航乘客：親人去世「風俗習慣」

▲ 登機向引擎丟硬幣致航班延誤4小時，南航乘客：親人去世「風俗習慣」。

【飛機引擎/丟硬幣/風俗習慣/祈福/南方航空/内地乘客/網絡熱話】迷信惹禍！網上近日流傳指，一架由海南三亞飛往北京的南方航空上，有内地乘客向航機引擎丟硬幣，導致航班延誤4小時。據悉，涉事乘客辯稱是因家中有親人去世，有向飛機丟硬幣的「風俗習慣」。

最新影片：

綜合内地媒體報道，網上流傳影片稱在本周三（6日），由三亞飛往北京的南方航空航班CZ8805上，有内地乘客在登機時向航機引擎丟硬幣祈福。機組人員發現情況後，決定延遲航班起飛。影片中顯示，有空姐在向受影響乘客解釋事件，指涉事者向引擎丟了3至5枚硬幣，並稱是因有親人去世，所以「有這個風俗習慣」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

南航證實事件 航班延誤4小時

南方航空於昨日（7日）證實事件，表示當日CZ8805航班上客期間，機組人員發現有乘客投擲硬幣的行為，立即進行了安全檢查，結果在機腹附近區域發現6枚硬幣。為確保飛行安全，航空公司決定延遲航班起飛，以對飛機進行全面檢查。最終，涉事乘客被機場警方帶走調查，CZ8805航班在確保已無其他安全隱患的情況下復航。據南方航空官網顯示，該航班原定昨日早上10時由三亞鳳凰機場起飛，而最終延誤了4小時（246分鐘），於下午2時18分起飛，並於下午5時48分順利抵達北京大興機場。

專家：向飛機引擎丟硬幣可造成機毀人亡

根據內地《治安管理處罰法》規定，擾亂機場秩序情節較重者，會被處以5日以上、10日以下的拘留，及500元人民幣以下罰款。

而除了法律懲罰，向飛機引擎丟硬幣的行為更會造成嚴重人命傷亡，置所有旅客於險境。中國政法大學航空與空間法研究中心研究員、中國航空法律服務中心首席專家張起淮曾表示，由於飛機引擎是飛行器的重要動力部分，引擎高速運轉時，丟入金屬材質的硬幣會損壞葉輪，輕則造成引擎停滯，重則會造成引擎著火。同時，由於硬幣體積小，被丟進引擎後至起飛時一旦發現不了，引擎高速運轉發熱後若在高空發生故障，很可能造成機毀人亡。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣