香港小姐丨Honey扮美人魚教小朋友潛水　何泳芍一時大懵撞落玻璃【多圖】

▲ 何泳芍（Honey）扮美人魚！

選港姐出身的何泳芍（Honey）擁有自由潛水教練牌，擁有big爆身材的她獲封「美人魚教練」，早前她現身「MOP美人魚館開幕嘉年華」。

大懵撞落玻璃

穿上三點式化身「美人魚」的何泳芍於水缸裡表演，吸引不少小朋友觀看，原本展示優美泳姿的何泳芍不慎撼落玻璃，更被拍下痛苦表情，認真慘慘豬！

何泳芍於IG上載短片和靚相兼寫道：「其實痛就唔係好痛嘅，係忍唔住笑飲咗兩啖水濁親姐。」

江嘉敏即留言：「Oh 我見到都覺得痛，不過係正嘅。」某網民笑稱：「嘩！真係泳術高超」，何泳芍回覆對方：「高超到我以為可以穿透個玻璃」

開卷X香港小姐｜何泳芍著Tube Top意外「露出」 Honey樣貌曾被批評堅持做自己【多圖】

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身材震撼網民眼球

有「美人魚」之稱的Honey自小愛游泳，於7歲時便開始操練游泳，她說：「一星期操7日，平均每日操2小時，我的童年是在泳池渡過的。」

而且，熱愛水上運動以及潛水的她，不時於社交網分享其的水着Look，每次都震撼網民眼球！

▲ 何泳芍是運動型女生！（取自instagram）

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2018年參選港姐入行的Honey因擁有一身古銅色肌膚，引起外界關注，當時她望參加選美改變外界對健康膚色女生的想法，雖然最終五強止步，但贏盡人氣！

之後她憑主持《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象，現時主力拍攝J2節目。

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