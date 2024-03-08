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周處除三害｜暗黑題材內地票房破1.5億　阮經天衝擊道德底綫邊緣

娛樂 12:57 2024/03/08

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阮經天《周處除三害》。

由金馬影帝阮經天主演的《周處除三害》去年於台灣及香港上映。電影更入圍第60屆金馬獎7項提名，包括最佳導演、最佳動作設計、最佳視覺設計、最佳原創電影音樂、最佳音效、剪輯，以及最佳男主角等提名，得到電影業界熱烈好評，但台灣總票房只錄得4,700萬票房，成績令人失望。

日前《周處除三害》於內地各大院線正式上映，成績不俗，目前票房突破1.5億人民幣，同時亦於串流平台Netflix上架，引起一連串熱議，可謂後勁凌厲。

李李仁坦言《周處除三害》中的動作戲是從影以來打得最激烈的一次。

《周處除三害》引用經典典故，講述黑道中人陳桂林（阮經天飾）曾單槍匹馬槍殺敵對社團大哥，從此在江湖中令人聞風喪膽。某日，陳桂林再起殺意，在一場喪禮上槍殺另一名社團大哥，命運交織下，他被刑警陳灰（李李仁飾）拼命追捕，兩人隨即展開殊死搏鬥，陳桂林雖僥倖逃脫。

但匿藏4年後被告知患癌只剩半年性命，他決定在生命燃燒殆盡前認罪自首，卻在警署公告欄上發現自己在通緝名單中只排名第三。於是他決心剷除前兩名通緝犯，為民除害，名留青史成為當代英雄。

獲獎無數的謝瓊煖在戲中飾演黑市醫生。

影帝級陣容

除了金馬影帝阮經天主演《周處除三害》外，電影卡士不容小覷。《周處除三害》是袁富華首次接拍的台灣電影，戲中他飾演暴躁惡人「香港仔」，只要有他出現的場口，不論對手是手下，王淨還是阮經天，他都能夠將「香港仔」那股惡形惡相，殘忍暴力的氣氛推向極緻。

而台灣超人氣女神王淨在戲中則飾演袁富華的女人「小美」，早上經營髮廊，晚上就成為他的「奴隸」，兩人在戲中有尺度大膽的激情對手戲，王淨就表示︰「劇組讓人非常放心而且Ben哥非常紳士，所以沒有任何擔心。」非常專業。除此之外，電影更找來金馬影帝陳以文、金鐘獎男配角獎的李李仁、獲獎無數的謝瓊煖與游安順等演員出演，演員陣容有一定保證。

王淨在《周處除三害》中有大尺度演出。

拳拳到肉

片中阮經天與李李仁和袁富華都有激烈打鬥場口。李李仁曾演出過多部電影與戲劇，不論古裝或時裝都有豐富動作場面的經驗，這次飾演死命追捕阮經天的警探陳灰，他坦言《周處除三害》中的動作戲是打得最激烈的一次，更形容跟阮經天對打的時候，就像一架坦克車衝過來一樣。

香港演員袁富華在戲中飾演通緝名單中第二位的通緝犯「香港仔」，需與阮經天埋身肉搏，大量打鬥戲成袁富華從影以來最大的挑戰，《周處除三害》動作場面可謂拳拳到肉，相當豐富。

袁富華首次接拍的台灣電影，與阮經天有激烈動作場口。

首次執導台灣電影

《周處除三害》是香港導演黃精甫第一部執導的台灣電影，故事引用古文典故，結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學，將阮經天打造成一個惡到極致的罪惡之人。導演黃精甫2004年首次執導的商業電影作品名為《江湖》。先後於2010年和2011年與麥浚龍合作拍攝《復仇者之死》和《保衞戰隊之出動喇！朋友！》等電影作品。

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今次他執導《周處除三害》，貫徹其作品一向的黑暗暴力元素，而且未知因審查尺度有別，今次內容可以去得更盡，指的不指是打打殺殺，還有衝擊道德邊緣的底綫，戲中阮經天經歷先死而後生，由地獄再折返人間，體會過惡中之惡，才大徹大悟，結局一場暴力場面尤其震撼，挑戰觀眾的想像力。

記者：傅承嘉

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