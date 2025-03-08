國際婦女節｜三八婦女節有甚麼由來？　5大必讀有關婦女節的事

▲ 三八婦女節｜5大婦女節必讀事

【國際婦女節/38婦女節/三八/3月8日/慶祝/優惠】2025年國際婦女節快樂！各地均有盛事慶祝活動和著數優惠，究竟為甚麼節日定在每年3月8日呢？國際婦女節（International Women's Day，簡稱 IWD）」又被稱作三八國際婦女節或國際勞動婦女節。原來節日背後意義重大。以下5大必讀有關婦女節不可不知！

2025國際婦女節｜為甚麼是三八婦女節？

根據聯合國的資料，婦女節在20世紀初的北美、歐洲發起，節日由一連串的勞工運動中演變而來。直到俄國革命期間，於儒略曆的1917年2月23日，當時俄國婦女發起罷工集會爭取和平和為同性發聲，日子換成公曆就變成3月8日。

其後各國間有共識地將3月8日訂為婦女節，而聯合國首次慶祝婦女節是在1975年3月8日，亦令3月8日正式確立為國際婦女節。

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2025國際婦女節｜國際婦女節有甚麼歷史和由來？

國際婦女節歷史源自20世紀初，美國紐約發起美國首屆婦女權益大會，爭取婦女可享有公民、社會、政治和宗教權利。

國際婦女節由來可追溯於1908年紐約曾出現一場罷工遊行，由過萬名勞動婦女發動抗議，目的爭取平等工作待遇和選舉權的運動。翌年美國社會黨設立「全國婦女日」（National Women's Day），後來歐洲多國加入祝婦女節的行列。

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2025國際婦女節｜三八婦女節的紫色象徵意義是？

紫色、綠色和白色代表了國際婦女節，紫色為主要代表色，象徵公平公義和尊嚴，綠色代表希望，而白色則代表純真。

2025國際婦女節｜國際婦女節2025主題是甚麼？

每年三八婦女節都會設立不同主題，今年是「為所有婦女和女孩爭取：權利、平等、增強權能」（For All Women and Girls: Rights. Equality. Empowerment.），希望激勵不同年齡，尤其是年輕的女性。

▲ 三八婦女節｜5大婦女節必讀事

2025國際婦女節｜國際婦女節有甚麼慶祝活動？

自3月開始國際婦女節臨近，全球各國都會展開一連串相關的慶祝活動，過去由上街遊行表達訴求，演變成歡慶女性在社會上不同領域的貢獻和表揚成就。

現時有部分國家，如：智利、保加利亞、克羅埃西亞、羅馬尼亞等，將這節日與母親節視為同等重要的節日，當地男性或小孩會在節日贈送小禮物給身邊重要的女性，以達感謝之情。不同地方各有自己的慶祝方法，大家可以瀏覽國際婦女節的官方網站搜尋香港三八婦女節活動及捐款。

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