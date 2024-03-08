治癌新希望｜男子確診腎癌接受冷凍消融術　將癌細胞「凍死」100%消除腫瘤免切腎【附腎癌6大症狀】

▲ 7旬翁患膽結石竟意外確診腎臟癌，醫生將癌細胞「凍死」免切腎。

【膽結石/腎癌/癌症/腎臟】台灣一名73歲老翁，在61歲時因反覆腹痛，跑了3次急診後發現有膽結石，最後決定切除膽囊。惟術前發現其右腎有一個膿泡，切片檢查後確診腎臟癌。由於老翁不願切除腎臟，最後經過台北榮民總醫院的「冷凍消融術」治療，術後腎功能維持正常。

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患膽結石竟確診腎臟癌

綜合台媒報道，73歲的郭先生在61歲時，半年内出現3次半夜腹痛，發現是膽結石所致，於是決定做手術切除膽囊。但術前經電腦斷層掃描檢查（CT）發現，其右側腎臟有一個3.5cm大小的腫瘤，且腫瘤在腎臟内，甚至部分在腎臟的中心，外觀上並看不出來，使得手術治療十分困難，必須將腎臟切除。

惟郭先生不願切除腎臟，於是醫院放射線部醫生團隊決定進行「冷凍消融術」治療，完成手術後隔天即出院，術後腎功能維持正常。至今第11年經核磁共振（MRI）檢查顯示，腫瘤明顯變小且無顯影，表示腫瘤已完全壞死，可以說是100%消除。

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冷凍消融術將癌細胞「凍死」

台北榮民總醫院放射線部介入性診療放射科主任沈書慧表示，2019年引進冷凍消融術，腎臟腫瘤治療約占6成，且對3厘米以下的小型腫瘤，可達到與手術相當的療效。同時，冷凍消融術也可用於後腹腔轉移性腫瘤、肝臟腫瘤、肺臟腫瘤、與骨骼系統腫瘤等。

她指，腫瘤微創介入性治療是在影像工具的導引下，將各種物理能量導入腫瘤，達到滅除局部腫瘤組織的治療方法，包含氬氦刀冷凍消融術、熱射頻治療、微波治療與奈米刀治療等，皆屬於微創介入性治療。

以冷凍消融術為例，在電腦斷層導引下，將冷凍探針經過皮膚插到腫瘤組織中，冷凍探針在針尖可形成一圓型的超低溫範圍，當溫度低於-20℃即可造成細胞壞死，達到治療目的；透過氬氣在針體內腔急速壓縮，瞬間使局部溫度降低到零下160℃，腫瘤組織降溫後，細胞內和細胞外迅速形成冰晶，導致腫瘤細胞破裂。整個過程皆在影像監控中，確保腫瘤完整被冰球包覆，不損傷正常組織。

沈書慧表示，冷凍消融治療與傳統手術比較，侵入性較小，沒有傳統的開刀傷口，身上只會幾個針孔。治療後恢復時間快、疼痛較輕微、副作用小，並具有潛在可以刺激抗體生成的效果。通常在治療過後即可正常活動，隔天就能出院。

腎癌6大症狀

台灣外科專科醫生白映俞曾表示，早期腎癌很少讓人感到不適，通常是等到腫瘤越長越大時就會發現症狀。常見的症狀如下：

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由於腎臟位置較深，一般較難發現腫瘤，甚至不會帶來任何症狀。然而，腎癌發生機率不高，因此目前研究顯示，沒有症狀下定期篩檢沒有特別好處，不建議高危人士定期接受腎癌篩檢，除非是有特殊遺傳性疾病者及長期洗腎，可先向醫生查詢。

腎臟6大高危人士

當懷疑是腎癌，醫生會透過驗血、驗尿、影像檢查（包括電腦斷層、磁力共振、腎盂造影等）、與切片進行檢查，同時醫生會判斷腎臟癌分期，決定治療方向。

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責任編輯：羅嘉欣