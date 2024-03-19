海外升學暨職業導向展覽  由加強親子溝通到未來職業生涯規劃 

負笈海外充滿期待與挑戰，事前做充分準備，掌握最全面的資訊，自然能尋獲理想升學路徑，實現心中所想。由TOPick聯同大地海外升學於本月初（3月2日）合辦的「TOPick 接軌全球：海外升學暨職業導向展覽」，吸引不少家長與莘莘學子參與，藉由一系列專家講座取經之餘，更有逾20間海外院校即場提供諮詢，取得第一手資訊，為海外升學作出精準部署。

是日活動在尖沙咀香港金域酒店Crystal Ballroom舉行，七場專家講座主要分為三大部分，包括升學、親子溝通，以及涵蓋獸醫、醫生、律師等不同專業的職業導向。升學部分先由大地海外升學,分行業務總監Florence Shek打響頭炮，以「360度認識: 英美、澳加、紐升學講座」為主題，逐一講解各個升學熱點，包括英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭的學制、學費、學校類型及住宿等注意事項，及早知悉不同地區的院校生活費、學費相差頗大，部分學校並設有面試，建議學生盡早準備。

前瞻澳洲教育發展 分享親子溝通技巧

留意到澳洲是不少學生的首選地點，加上當日活動亦有四間屬「澳洲八大」的名牌大學進駐會場，計有The University of New South Wales (UNSW Sydney)、The University of Sydney、University of Adelaide，以及University of Queensland。為讓出席者對當地升學現況有更深入的了解，主辦機構邀來澳洲昆士蘭州貿易投資局（香港）總監Tanya Dillon擔任嘉賓講者，暢談澳洲昆士蘭州教育系統及未來發展藍圖，特別聚焦於創新教學方法、學生福祉計劃及就業前景等較受關注的議題，讓準備負笈澳洲的學生能知己知彼。

▲ 澳洲昆士蘭州貿易投資局（香港）總監Tanya Dillon擔任嘉賓講者，暢談澳洲昆士蘭州教育系統及未來發展藍圖。

為家長度身訂造的親子溝通部分，由有「超級奶爸」之稱的何基佑（Kay Ho）主講。他引述自身經驗，與家長分享「培養獨立：激勵孩子的溝通術」時指出，親子之間的有效溝通，首要秘訣在於五個字：「眼、耳、口、手、心」。「眼，家長與子女說話時，應保持眼神接觸，讓對方感受到你的專注；耳，用心聆聽，願意了解對方想法；口，認真回應，達致有效溝通；手，活用非語言溝通，如適當的擁抱、握手及輕拍肩膀等，讓對方感受到關懷；心，溝通時放下手中的工作和手機，全心全意與對方說話。」

▲ 「超級奶爸」何基佑與家長分享如何與子女達致有效溝通，增進親子關係。

他同時稱，有效讚賞同樣是親子溝通的重要一環，當中講求「快、真、準」，即子女這一刻做得好，父母應即時作出讚賞，同時由衷地稱讚對方，以及運用精準的詞匯，讓子女體會到只要付出努力，無論結果如何，也會得到嘉許。如此一來，親子關係便可有所提升。

晉身專業有法 院校諮詢深受歡迎

至於職業導向部分，大會邀請了4位在不同領域具豐富經驗的專家，包括在澳洲名校University of Sydney獸醫系雙學位一級榮譽畢業的TVB藝人梁菁琳、病理學專科醫生及醫學家庭生活書籍作家許嫣、人氣律師 IG@Mylawyerhk，以及多媒體公司創辦人Ms Moon Lui。通過富趣味的方式，闡述入職獸醫、醫生、律師，以至從事多媒體創作並打造個人品牌所需的學歷和技能，讓學生在選擇留學地點、院校及課程時，已可勾勒出大致的職涯規劃，早著先機。

同場設有三大免費工作坊，包括提供現場試「飛」的飛行模擬器體驗、與運動科學相關的AI 姿勢分析與運動受傷評估，以及外籍老師即場1對1進行英語面試與實踐練習，吸引眾多學生親身嘗試，既可藉此認識運動科技與航空業，也可了解海外院校面試流程與評估個人的英語水平，以作更充分的準備。

▲ 會場設有三大免費工作坊，其中提供現場試「飛」的飛行模擬器體驗受到出席學生歡迎。

留學親善大使選拔賽

此外，大地海外升學於活動當日亦正式推出留學親善大使選拔賽，勝出者可獲每月10,000 美元，包來回機票、酒店住宿、交通費用等，實行邊旅行邊賺錢嘅夢想。如果你擅長吃喝玩樂兼鍾意旅行，又有興趣與大眾分享最真實嘅留學生活、環境、留學資訊，就要把握機會，立即報名 ！https://www.diy110.com

🔥參加資格：

年齡︰18 歲 - 35 歲

所在地區︰現居住於中國內地、馬來西亞、香港、台灣，持有當地護照者

語言條件︰須中文（連同普通話）與英語流利，並有較佳的文書能力。建議參賽者英語程度至少等同雅思6.5 分或以上，複選階段參賽者將需要進行英語面試。

學歷︰學歷不限 ！

(有海外留學、遊學、打工度假經驗者更佳)

▲ TOPick聯同大地海外升學於本月初（3月2日）合辦的「TOPick 接軌全球：海外升學暨職業導向展覽」，吸引不少家長與莘莘學子參與。

▲ 活動當日有超過20間海外院校進駐會場，提供即場免費諮詢，分享第一手諮詢。

(特約)