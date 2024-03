海外升學暨職業導向展覽  由加強親子溝通到未來職業生涯規劃 

負笈海外充滿期待與挑戰,事前做充分準備,掌握最全面的資訊,自然能尋獲理想升學路徑,實現心中所想。由TOPick聯同大地海外升學於本月初(3月2日)合辦的「TOPick 接軌全球:海外升學暨職業導向展覽」,吸引不少家長與莘莘學子參與,藉由一系列專家講座取經之餘,更有逾20間海外院校即場提供諮詢,取得第一手資訊,為海外升學作出精準部署。

是日活動在尖沙咀香港金域酒店Crystal Ballroom舉行,七場專家講座主要分為三大部分,包括升學、親子溝通,以及涵蓋獸醫、醫生、律師等不同專業的職業導向。升學部分先由大地海外升學,分行業務總監Florence Shek打響頭炮,以「360度認識: 英美、澳加、紐升學講座」為主題,逐一講解各個升學熱點,包括英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭的學制、學費、學校類型及住宿等注意事項,及早知悉不同地區的院校生活費、學費相差頗大,部分學校並設有面試,建議學生盡早準備。

前瞻澳洲教育發展 分享親子溝通技巧

留意到澳洲是不少學生的首選地點,加上當日活動亦有四間屬「澳洲八大」的名牌大學進駐會場,計有The University of New South Wales (UNSW Sydney)、The University of Sydney、University of Adelaide,以及University of Queensland。為讓出席者對當地升學現況有更深入的了解,主辦機構邀來澳洲昆士蘭州貿易投資局(香港)總監Tanya Dillon擔任嘉賓講者,暢談澳洲昆士蘭州教育系統及未來發展藍圖,特別聚焦於創新教學方法、學生福祉計劃及就業前景等較受關注的議題,讓準備負笈澳洲的學生能知己知彼。

▲ 澳洲昆士蘭州貿易投資局(香港)總監Tanya Dillon擔任嘉賓講者,暢談澳洲昆士蘭州教育系統及未來發展藍圖。

為家長度身訂造的親子溝通部分,由有「超級奶爸」之稱的何基佑(Kay Ho)主講。他引述自身經驗,與家長分享「培養獨立:激勵孩子的溝通術」時指出,親子之間的有效溝通,首要秘訣在於五個字:「眼、耳、口、手、心」。「眼,家長與子女說話時,應保持眼神接觸,讓對方感受到你的專注;耳,用心聆聽,願意了解對方想法;口,認真回應,達致有效溝通;手,活用非語言溝通,如適當的擁抱、握手及輕拍肩膀等,讓對方感受到關懷;心,溝通時放下手中的工作和手機,全心全意與對方說話。」

▲ 「超級奶爸」何基佑與家長分享如何與子女達致有效溝通,增進親子關係。

他同時稱,有效讚賞同樣是親子溝通的重要一環,當中講求「快、真、準」,即子女這一刻做得好,父母應即時作出讚賞,同時由衷地稱讚對方,以及運用精準的詞匯,讓子女體會到只要付出努力,無論結果如何,也會得到嘉許。如此一來,親子關係便可有所提升。

晉身專業有法 院校諮詢深受歡迎

至於職業導向部分,大會邀請了4位在不同領域具豐富經驗的專家,包括在澳洲名校University of Sydney獸醫系雙學位一級榮譽畢業的TVB藝人梁菁琳、病理學專科醫生及醫學家庭生活書籍作家許嫣、人氣律師 IG@Mylawyerhk,以及多媒體公司創辦人Ms Moon Lui。通過富趣味的方式,闡述入職獸醫、醫生、律師,以至從事多媒體創作並打造個人品牌所需的學歷和技能,讓學生在選擇留學地點、院校及課程時,已可勾勒出大致的職涯規劃,早著先機。

同場設有三大免費工作坊,包括提供現場試「飛」的飛行模擬器體驗、與運動科學相關的AI 姿勢分析與運動受傷評估,以及外籍老師即場1對1進行英語面試與實踐練習,吸引眾多學生親身嘗試,既可藉此認識運動科技與航空業,也可了解海外院校面試流程與評估個人的英語水平,以作更充分的準備。

▲ 會場設有三大免費工作坊,其中提供現場試「飛」的飛行模擬器體驗受到出席學生歡迎。

留學親善大使選拔賽

▲ TOPick聯同大地海外升學於本月初(3月2日)合辦的「TOPick 接軌全球:海外升學暨職業導向展覽」,吸引不少家長與莘莘學子參與。

▲ 活動當日有超過20間海外院校進駐會場,提供即場免費諮詢,分享第一手諮詢。

