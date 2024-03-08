台灣旅遊｜遊歷百年鹽水小鎮　體驗傳統特色蜂炮

▲ 鹽水蜂炮是每年鹽水地區慶賀元宵新年的傳統活動。(傅承嘉攝)

台灣是香港人熱愛的旅遊好去處，去年就錄得78萬人次到台灣旅遊，而香港人最常到台北食買玩，較少親近台南的鄉郊風情，今次介紹台南近郊一個名為鹽水的小鎮就充滿獨有且濃厚的人文文化，而且每年元宵都會舉辦有「全球十大最佳慶典」的鹽水蜂炮活動，絕對值得喜歡台灣的香港人到鹽水一遊。

開展鹽水地區一日遊前，必須吃點東西補充一下體力。來到鹽水當然要一嘗當地最為地道的特色美食鹽水意麵。意麵不是意粉亦不是伊麵，它是繼陽春麵、麵綫和油麵外台灣4大麵種之一，鹽水意麵沒有確實的起源，當地流傳幾個說法。

▲ 意麵是鹽水地區必吃特色美食之一。(傅承嘉攝)

明末時期，鄭成功軍中一位祖藉福州的伙頭兵，將獨創的製麵方式帶到台南鹽水，從此發揚光大。另有相傳日治時期，一位由福州移民台南鹽水的廚師，應用在福州學到的製麵技術，在鹽水賣麵為生，令鹽水意麵又稱為福州意麵。

鹽水意麵跟一般麵條的製法有所不同，製麵過程中會以鴨蛋代水，做出來的麵條會比一般麵條爽滑彈牙有咬口，並帶有一股濃厚的蛋香味。而製麵過程中必須用力，發力時會發出「噫」「噫」「噫」的聲音，相傳亦因此被稱為「意麵」。意麵的起源可謂眾說紛紜。

走到中山路一間名為阿姬意麵的小店門外大排長龍，店中招牌是乾肉燕酥意麵，有肉碎，芽菜等材料，再加入特製醬汁拌勻，吃起來味道跟香港的豉油皇炒麵有點相似，而碗中的肉燕酥賣相跟香港的炸雲吞無異，做法都以麵皮將豬肉或魚漿包餡，然後落鑊炸。

吃起來的味道跟酒樓點心牛肉球一模一樣，頗為香口。其實鹽水中山路一帶有多間意麵小店，每一家都有各自不同的風味，人人口味都有所不同，當地人亦沒有特別一間意麵心頭好，若有時間且不怕吃厭，可逐間試試，找出適合自己口味的意麵。

▲ 相傳銀鋒冰果室的紅豆牛奶月見冰，代表佳偶天成。(傅承嘉攝)

冰果室 締結姻緣

食過鹽水意麵午餐後，當然要吃個甜品為午餐作結。台灣食冰文化源遠流長，食甜品當然要食沙冰。位於鹽水中山路的銀鋒冰果室曾是鹽水地區男女相親必到的場所，男女會相約在冰果室見面，若然對相親對方感到滿意，就會點一份紅豆牛奶月見冰，代表佳偶天成；相反，若然拒絕相親對象，就會點一杯汽水，代表關係到此為止，相當有趣。

時至今日，紅豆牛奶月見冰已成為銀鋒冰果室的招牌，並有「姻緣冰」的外號。而所謂的紅豆牛奶月見冰就是紅豆牛奶沙冰加上蛋黃，雖然配搭看似奇怪，但吃起來口感順滑，而且有燉蛋的味道且不帶蛋腥味，可放心享用。銀鋒冰果室前身是一座仿巴洛克建築的街屋，日治末年被盟軍轟炸炸毀。1951年由葉爾修之母葉柯瑪珯收購後，再從台南親友家中購買一批冷凍機器，掛牌銀鋒冰果室賣冰至今，超過半世紀歷史。

▲ 八角樓庭園豎有「伏見宮貞愛親王御遺迹鹽水港御設營所」石碑，見證鹽水地區的歷史。(傅承嘉攝)

見證鹽水歷史

享用過紅豆牛奶月見冰後，離開銀鋒冰果室往右行幾步就會見到鹽水八角樓。八角樓是一座建於1847年的木製大宅，經營糖商致富的葉家專誠聘請唐山師傅來台建造，建材全是福州杉與磚石，堪稱當時的豪宅大院。

1895年乙未戰爭爆發，日軍登陸後，伏見宮貞愛親王將八角樓列為處所及作戰指揮部，因此現時庭院內豎有「伏見宮貞愛親王御遺迹鹽水港御設營所」的石碑。

八角樓曾入選台南縣歷史建築十景兼台灣歷史建築百景之一，直至二戰時期，因街道更正與盟軍轟炸而拆除部分建築群，現存的八角樓是當年葉家大宅的第三進(？)建築，並已於戰後歸還葉家，吃過沙冰後，不妨多走兩步參觀一下見證鹽水歷史的重要地標。

▲ 月之美術館匯集鹽水藝術文化，讓遊客深入了解鹽水古城。(傅承嘉攝)

美術搖籃

從八角樓走到對面，是一間名為月之美術館的生態博物館，內裏保存鹽水小鎮的歷史文案資料和生態資源。透過藝術家作品的進駐，設置常設藝術作品、活化老屋並打造共同藝術創作交流空間、又會舉辦常態性展覽及季節性活動、深耕文化歷史，打造「鹽水就是一座美術館」的願景，並成為遊客了解鹽水小鎮必到的景點之一。

重頭戲蜂炮

飲飽食醉又行逛一輪後，是時候親身參與台南鹽水一年一度的重頭盛事鹽水蜂炮。在體驗前必先了解一下鹽水蜂炮的背景和細節。相傳「鹽水蜂炮」起源於清光緒年間，鹽水地區爆發瘟疫，當時醫學並不發達，病死者日益增加，於是百姓祈求武廟關公解救保祐。期後得到關公指示於元宵夜由信眾請神轎出巡，並沿路燃放鞭炮驅趕瘟神，巡遍大街小巷直至天光，經過琉磺硝煙的洗禮後將瘟疫一掃而空，自此成為當地每年沿襲的習俗。

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時至今日，鹽水地區為慶祝元宵節並祈求新一年事事順利，都會安排神轎在鹽水街道上巡行，在眾多民眾及遊客簇擁下，在大街小巷緩緩地推進。當神轎行經商家、住戶門外的時候，大小炮台（或稱炮城）便會點燃藥引，蜂炮就會四處爆發流竄。人們相信透過蜂炮洗禮，能消災解難，掃除厄運，並且讓來年運勢愈來愈旺。鹽水蜂炮有「世界三大民俗慶典」、「全球十大最危險祭典之一」、「全球十大最佳慶典」等頭銜，是台灣最具代表性的宗教活動之一。

觀賞鹽水蜂炮須有注意事項，因每年都有參與者被蜂炮炸傷燙傷的紀錄，因此體驗蜂炮前必須做足安全措施。到達蜂炮會場須穿着長褲，防火衣或自備厚身外套，防止火花盪傷手腳皮膚，然後再戴上頭盔、眼罩、口罩並在頸上圍上毛巾，防止火花炸傷頭頸，在蜂炮現場，最好保持跟炮城有5公尺的安全距離，當做足以上安全措施，要安全體驗蜂炮可謂萬無一失。

做好安全措施後，就可步行至武廟路的蜂炮集中施放區，武廟路一帶已聚滿當地民眾以及各地慕名而來的遊客，雖然在場的參加者都因穿防火衣而顯得行動笨拙，但亦無礙各人舉起相機等候蜂炮燃點爆發的一刻。

當地時間踏入晚上八點正，主持人正式點燃佈滿煙火彈藥的主炮城，煙火瞬間不斷連續四處橫飛爆發，好像有數百夥流星在低空劃過一樣，爆發聲響如雷貫耳，在場的每個人無不看到目定口呆，相當震撼。

▲ 鹽水除蜂炮活動外，更設有月津港燈飾供遊客影相打卡。(傅承嘉攝)

主炮城發射完畢後，會有小炮城發射蜂炮，威力不比主炮城弱，而且會維持15至20分鐘，讓參與者慢慢欣賞，並按下快門將爆發美秒的一刻捕捉下來。大小蜂炮都發射完畢後，大會更會安排在鹽水的晚空發放煙花，為當晚的蜂炮活動畫上完美句號。

INFO 1

阿姬意麵

地址︰737台灣台南市鹽水區中山路2至8號

營業時間︰8am至5pm

電話︰ 06-652-5078

銀鋒冰果室

地址︰737台灣台南市鹽水區中山路1號

營業時間︰9am至11pm

電話︰06-6522202

鹽水八角樓

地址︰台南市鹽水區中山路4巷1號

開放時間︰6am至5pm

電話︰06-6522202

月之美術館

地址︰臺南市鹽水區中山路23號

開放時間︰9am至5:30pm （周一休館）

電話︰06-6324453

鹽水蜂炮

地址︰台南市鹽水區武廟路武廟里7鄰87號

旅遊INFO

簽證：入境台灣前必需先申請入台證，可透過內政部移民署網頁版申辦

貨幣：1港元兌4新台幣

機票：乘坐中華航空前往高雄，3月來回票價$2013起

嗚謝：台灣觀光協會香港辦事處，台南市政府

記者：傅承嘉