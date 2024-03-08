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【23條立法】罪名刑罰一文看清　參與受禁組織活動可囚14年

政治 12:10 2024/03/08

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《基本法》23條草案今天刊憲。（資料圖片）

《基本法》23條草案今天刊憲，共212頁，各項罪行刑罰如下：

叛國

（1）叛國可判囚終身
（2）公開表明意圖犯叛國可判囚14年
（3）披露他人犯叛國可判囚14年
（4）非法操練可判囚7年

叛亂

（1）叛亂可囚終身
（2）煽惑中國武裝力量成員叛變可囚終身
（3）協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守可囚7年（如勾結外國或境外勢力，加刑可至囚10年）
（4）煽惑公職人員離叛可判監7年（如勾結外國或境外勢力，加刑可至囚10年）
（5）煽惑中央駐港機構人員離叛可判監7年（如勾結外國或境外勢力，加形可至囚10年）
（6）意圖犯罪而管有煽惑性質文件或物品可判監3年

煽動意圖相關罪行

煽動意圖可判囚7或10年(視乎是否涉境外勢力)
管有煽動意圖刊物可判囚3年

國家秘密罪行

（1）非法獲取國家秘密可判囚5年
（2）非法管有國家秘密可判囚3年
（3）非法在離開特區時管有國家秘密可判囚7年
（4）非法披露國家秘密可判囚10年
（5）非法披露因間諜活動所得的資料等可判囚10年
（6）非法披露看來屬機密事項的資料等可判囚5年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判囚7年

間諜罪

（1）間諜活動可判囚20年
（2）沒有合法權限下進入禁地等可判囚2年
（3）參加或支援境外情報組織或接受其利益可判囚14年

危害國家安全破壞活動

（1）危害國家安全的破壞活動可判囚20年，如涉勾結境外勢力可處終身監禁

境外干預罪

（1）境外干預可判囚14年
（2）參與受禁組織的活動可被判罰款100萬元，監禁14年
（3）容許受禁組織在處所內集會可被判罰款25萬元，監禁7年
（4）煽惑他人成為受禁組織成員等可被判罰款25萬元，監禁7年
（5）為受禁組織牟取會費或援助可被判罰款25萬元，監禁7年

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記者：趙居逸

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