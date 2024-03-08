【23條立法】罪名刑罰一文看清 參與受禁組織活動可囚14年
政治 12:10 2024/03/08
《基本法》23條草案今天刊憲，共212頁，各項罪行刑罰如下：
叛國
|（1）叛國
|可判囚終身
|（2）公開表明意圖犯叛國
|可判囚14年
|（3）披露他人犯叛國
|可判囚14年
|（4）非法操練
|可判囚7年
叛亂
|（1）叛亂
|可囚終身
|（2）煽惑中國武裝力量成員叛變
|可囚終身
|（3）協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守
|可囚7年（如勾結外國或境外勢力，加刑可至囚10年）
|（4）煽惑公職人員離叛
|可判監7年（如勾結外國或境外勢力，加刑可至囚10年）
|（5）煽惑中央駐港機構人員離叛
|可判監7年（如勾結外國或境外勢力，加形可至囚10年）
|（6）意圖犯罪而管有煽惑性質文件或物品
|可判監3年
煽動意圖相關罪行
|煽動意圖
|可判囚7或10年(視乎是否涉境外勢力)
|管有煽動意圖刊物
|可判囚3年
國家秘密罪行
|（1）非法獲取國家秘密
|可判囚5年
|（2）非法管有國家秘密
|可判囚3年
|（3）非法在離開特區時管有國家秘密
|可判囚7年
|（4）非法披露國家秘密
|可判囚10年
|（5）非法披露因間諜活動所得的資料等
|可判囚10年
|（6）非法披露看來屬機密事項的資料等
|可判囚5年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判囚7年
間諜罪
|（1）間諜活動
|可判囚20年
|（2）沒有合法權限下進入禁地等
|可判囚2年
|（3）參加或支援境外情報組織或接受其利益
|可判囚14年
危害國家安全破壞活動
|（1）危害國家安全的破壞活動
|可判囚20年，如涉勾結境外勢力可處終身監禁
境外干預罪
|（1）境外干預
|可判囚14年
|（2）參與受禁組織的活動
|可被判罰款100萬元，監禁14年
|（3）容許受禁組織在處所內集會
|可被判罰款25萬元，監禁7年
|（4）煽惑他人成為受禁組織成員等
|可被判罰款25萬元，監禁7年
|（5）為受禁組織牟取會費或援助
|可被判罰款25萬元，監禁7年
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記者：趙居逸