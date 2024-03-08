【23條立法】罪名刑罰一文看清　參與受禁組織活動可囚14年

（1）叛亂 可囚終身

（2）煽惑中國武裝力量成員叛變 可囚終身

（3）協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守 可囚7年（如勾結外國或境外勢力，加刑可至囚10年）

（4）煽惑公職人員離叛 可判監7年（如勾結外國或境外勢力，加刑可至囚10年）

（5）煽惑中央駐港機構人員離叛 可判監7年（如勾結外國或境外勢力，加形可至囚10年）