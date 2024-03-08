婚後事丨陳自瑤性感舞姿勁誘人　大晒白滑美背長腿夠養眼

▲ 陳自瑤好HOT！

TVB熱播劇《婚後事》昨晚（ 7日）播出的第九集上半段敘述視點是張明芯Emma（陳自瑤Yoyo飾），標題是「一人不忠，二人有責」。

明芯逼迫女兒潘悅（鄭淽月飾）用功，終引起悅悅反感激烈反抗；心力交瘁的明芯忍不住將不幸的責任推給潘善仁（羅子溢飾）。

甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）見明芯母女關係變差，苦勸明芯不要因自己力求完美地奉獻，逼迫別人接收並自覺是唯一受害者，更鼓勵明芯做真正喜歡的事，令明芯重拾對跳舞的熱誠，終能成功跳出受害者視點。

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婚後事丨跳舞性感迷人

昨晚明芯為了尋回真我、在家中陶醉熱舞一幕洗版式熱爆網，Yoyo除了獲讚舞姿誘人，一雙修長白滑美腿更是贏盡正評！

該場約一分半鐘的熱舞戲，明芯先是拿著封塵性感舞衣回憶昔日與善仁的快樂片段、之後換上大露背＋露腰性感舞衣的明芯，邊飲酒邊在不快記憶的伴隨下、在家中獨自跳起昔日最愛的舞步；該場戲Yoyo可謂施盡渾身解數，除了極盡貼身的舞衣將其美好身段表露無遺、跳舞動作亦相當專業撩人，最後Ending的曲膝嫵媚望鏡更在網絡瘋狂洗版！

▲ Yoyo好性感。

婚後事丨特意學拉丁 拍足3小時

今日，無綫官方社交網專頁曝光相關場口拍攝花絮，據知該場1分半鐘戲原來是拍攝中途臨時加插，Yoyo更為此專誠學跳拉丁，十分敬業；而單是拍攝就花了足足三個小時；而Yoyo埋位前，除了要出動三個專業化妝師為其裝身外，每個跳舞動作均有專人貼身臨場Fine Tune。

花絮片段所見，Yoyo除了要反覆練習扭動腰肢動作，單是舉起酒杯如此簡單的動作，也有專人調教手部高度及其他細節，足見台前幕後均相當認真；網民還大讚《婚後事》「真係每一集都有驚喜」！

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婚後事丨吵架戲引共鳴



另昨晚明芯與悅悅的吵架戲，及Davey苦勸明芯場口亦引發不少共鳴；先說教女場口，由於悅悅成績突然一落千丈，兼且明芯發現悅悅找來外婆Nancy（黎燕珊飾）「頂包」簽名，遂向悅悅大興問罪之師。

雖然明芯尚算好聲好氣，但悅悅卻反叛地句句頂撞媽咪：「我唔想再溫喇，唔好再逼我溫書啦，我真係好憎讀書呀！」，當明芯強硬表示：「做得我個女，唔可以讀唔成書」時，悅悅再度爆Seed反擊：「你唔好認我做女咯，做你個女都唔開心」 、 「Daddy做錯事你就唔鍾意佢，我做錯事你就唔鍾意我，我夠唔鍾意做你個女咯」。

▲ 與女兒溫書引共嗚。

婚後事丨黎諾懿被封金句王

之後Davey苦勸明芯一幕，亦是句句到肉，難怪網民封黎諾懿為劇中「最強金句王」，Davey向明芯說：「你最錯係堅持做完美人妻同阿媽，你一味犧牲，畀你愛嘅人好大壓力，佢哋唔會得到幸福架！」、「係呀，你對佢哋好好呀，愛到冇晒自己，但當有咩唔啱你心水，你就好似追債咁同佢哋講：『喂，我付出好多架，你咁樣對我？』」「佢哋會覺得你嘅愛唔係無條件架，佢哋驚唔達標、驚你唔開心、驚畀你怨，咁點會開心呢？」

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