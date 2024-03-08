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鳥山明逝世丨《龍珠》鳥山明病逝終年68歳　死因為急性硬膜下血腫

娛樂 11:41 2024/03/08

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《龍珠》日本人氣漫畫家鳥山明病逝，終年68歳。

曾著《IQ博士》、《龍珠》日本人氣漫畫家鳥山明病逝，終年68歳，死因為急性硬膜下血腫。其工作室表示，鳥山明，至於會否辦公開的告別會，稍後才定案。

官方公告說明，他在創作歷程這 45 年間產出大量漫畫、設計、故事原作、畫作及其他相關作品，創作了獨一無二的「鳥山明世界」。

另外因數套他參與的作品仍在製作中（龍珠超、龍珠 DRAGON BALL DAIMA），這需要時間處理相關後續工作，並表示：「衷心希望鳥山明獨特的作品世界，在未來的歲月裡能繼續受到大家的喜愛。」

日本漫畫大師鳥山明老師。

憑《Wonder Island》出道

鳥山明在1955年於名古屋出生，高中畢業後進入廣告設計工作，兩年後卻因為不想早起床而離職，並因看到漫畫賞的投搞比賽展開漫畫創作。

雖然持續的創作及投稿卻一直沒獲獎，但他也沒有因此放棄，終於在1978年於《週刊少年 Jump》以短篇作《Wonder Island》出道成為漫畫家。

日本漫畫大師寺澤武一心肌梗塞離世　生前腦瘤半癱仍堅持創作終年68歲

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《IQ博士》《龍珠》成無數人回憶

之後，鳥山明在《週刊少年JUMP》發表《IQ博士》走紅。於1984年開始連載《龍珠》，而且打入國際市場，成為世界上最為動漫畫迷喜愛的作品之一，到今仍然非常受歡迎。

據資料指，全篇42冊的《龍珠》在日本國內銷量1.6億本，日本以外銷量更高達2.6億本。

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是否辦公開追思會未定案

以下，是鳥山明工作室的完整聲明：

這一報告有些突然，漫畫家鳥山明於2024年3月1日因急性硬膜下血腫去世，終年68歲。此前鳥山先生仍在充滿熱情地處理諸多工作，尚有許多未竟的事業，令人深感遺憾。但故人也留下了諸多的傳世作品。在來自世界各地的眾多粉絲支持下，堅持創作活動45年以上。希望今後，鳥山明的漫畫世界，依然能得到各位長久的喜愛。謹此感謝各位的厚意。

葬禮已僅在近親範圍內完成。尊重鳥山先生本人的希望，在此辭謝一切形式的弔唁、香火、供品、獻花。也懇請各大媒體避免對其家人的採訪等行為。今後是否舉行公開追思活動尚未有定論，屆時將會向大家彙報有關決定。懇請大家的理解。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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