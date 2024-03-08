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全球首例｜廈門發現超稀有Ael亞型血型　 每8萬人中僅有1人

健康資訊 13:01 2024/03/08

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復旦中山廈門醫院輸血科近日在一名男子身上發現全球首宗Ael亞型血型，該血型比「熊貓血」更為罕見。

【罕見血型/熊貓血/全球首例/輸血】全球首例！近日，復旦中山廈門醫院輸血科在一名男子身上發現全球首宗Ael亞型血型，該血型甚至比俗稱「熊貓血」的Rh陰性血型更為罕見。該研究成果發表在國際輸血醫學期刊上，並在國際輸血協會（ISBT）上以「復旦大學附屬中山醫院（廈門）輸血科」命名。另外，針對罕見血型人群該如何輸血的問題，專家就建議預存自身血液，以備不時之需。

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綜合內地媒體報道，復旦中山廈門醫院輸血科副主任呂小英表示，早前一名30多歲的男子到該院管理部進行體檢，期間申請血型鑒定，之後輸血科為男子進行常規血型鑒定檢查時，意外發現他的血型血清學實驗格局並不符合蘭德斯特定律。

甚麼識蘭德斯特定律？呂小英解釋，蘭德斯特定律規則是指某個個體紅細胞上面沒有A或B抗原，而一般血漿當中本應該存在相應的抗A或抗B，因此男子不符合該規則。她考慮到男子有可能是極為罕見的血型，遂立即啟動疑難血型血清學檢測方案，帶領輸血科團隊仔細研究。

研究團隊通過試管法覆核、抗-H試驗、吸收放散試驗等一系列專業的檢測，希望可以找出男子的血型，隨後血清學結果顯示男子疑似Ael亞型變異體。

研究成果目前已在國際輸血醫學期刊《Vox Sanguinis》雜誌線上發表，此後若再發現新的A等位基因變異體，ISBT將會以「復旦大學附屬中山醫院（廈門）輸血科」命名。報道指出，這次的發現不僅刷新人類對血型基因的認知，也進一步提高臨床輸血安全系數。

那麼Ael又是甚麼血型？據報，Ael是一種較為罕見的ABO亞型，遺傳自ABO位點上罕見的等位基因；ABO亞型在人群中極為罕見，其發現率比俗稱「熊貓血」的Rh陰性人群更低。在漢族人群中，Rh陰性人群的發現頻率為每1000人中有2至5人，而在ABO亞型中，Ael血型亞型在中國人群中概率約為每8萬人中才有1人。

罕見血型人群該如何輸血？對此，呂小英就表示在緊急情況下可以輸注A型主側交叉相容紅細胞製品，或O型洗滌紅細胞，亦可以選擇採集自體血液儲存輸注。目前，預存自身血液是最為廣泛應用的方案，因為自體輸血能夠避免血源傳播性疾病和免疫抑制，對稀有血型的患者而言是最好的血源。

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責任編輯：羅嘉欣

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