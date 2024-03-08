  • 21°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 16:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

視如親人丨女子帶殘疾前夫改嫁3人行　新任丈夫愛屋及烏洗澡餵飯無怨言

家事百科 15:18 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

美國德州單親爸爸新婚後，不單愛錫老婆，也愛屋及烏連帶老婆遭遇嚴重車禍、導致生活無法自理的前夫，亦一併無怨無悔地照顧，甚至視對方為哥哥，共同分擔洗澡、更衣、餵食等照顧工作。（iStock圖片）

愛屋及烏並非人人做得到。美國一名單親爸爸與摯愛步入婚姻禮堂，但他的愛不僅限於新婚老婆一人身上，還連帶她曾遭遇嚴重車禍、生活無法自理的前夫，亦一併無怨無悔地照顧，甚至視對方為兄弟，分擔洗澡、更衣、餵食等照顧工作。

最新影片推介

TOPick一分鐘
龍年運程｜玄學家樂翊榆抽出三張塔羅牌　一分鐘測你龍年有冇運行

克里絲（Kris）與前夫布蘭登（Brandon）在高中時開始相戀，並於2006年結婚，可惜好景不常，幸福時間只維持兩年，布蘭登就發生嚴重車禍，導致腦部損傷，昏迷兩個月，自此失去自理能力，甚至記憶以至說話都有困難。

年僅23歲的克里絲繼續無怨無悔照顧丈夫，但仍想完成組織家庭、生兒育女的夢想，故在兩年後申請離婚，並轉為前夫的法定監護人，又表示即使再婚後，布蘭登仍是自己的家人，「我會愛他並照顧他，直到我死的那一天」。

點擊圖片放大
+6
+5

克里絲重新出發，進修語言病理學，又開始在網上尋覓伴侶。直到2014年，她遇上詹姆斯（James Armstrong），二人在網上交談數周後決定見面，並互相介紹家人認識。

詹姆斯稱，從第一天就知道，只要跟克里絲在一起，未來生活就會有其前夫參與，「這一點也不讓我感到困擾，反而讓我更有興趣，因為我知道克里絲心地善良」。

直到2016年，兩人決定結婚，隨後生了兩個孩子，連同詹姆斯與前妻所生的兒子，一家人經常與布蘭登做各種事情，包括外出吃午餐、看醫生等等，他甚至視布蘭登如親兄弟。

克里絲感謝詹姆斯的包容和大愛，形容這是「愛的禮物」。而詹姆斯認為，自己只是在做正確的事情，更承諾，假如克里絲遭遇任何不幸，自己會爭取布蘭登的監護權，「他需要我們。他需要愛他的人。」

目前，布蘭登住在距離他們家約10分鐘路程的護理中心，但克里絲和詹姆斯經常探望他，並帶他出門散心，也會在社交平台TikTok分享一家生活。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

空中接生｜台北飛曼谷航班孕婦突廁所臨盆　機長衝出駕駛艙親自接生
12:13 2024/03/05
空中接生｜台北飛曼谷航班孕婦突廁所臨盆　機長衝出駕駛艙親自接生
自主人生｜8歲患血癌斷言活不過20歲 港男活在當下人生逆轉令醫生驚訝
19:14 2024/03/06
自主人生｜8歲患血癌斷言活不過20歲 港男活在當下人生逆轉令醫生驚訝
愛心外傭︱港媽遇上好姐姐盡心照顧訓練　嚴重智障女兒5歲終學懂走路
13:18 2024/03/07
愛心外傭︱港媽遇上好姐姐盡心照顧訓練　嚴重智障女兒5歲終學懂走路

你可能感興趣

空中接生｜台北飛曼谷航班孕婦突廁所臨盆　機長衝出駕駛艙親自接生
12:13 2024/03/05
空中接生｜台北飛曼谷航班孕婦突廁所臨盆　機長衝出駕駛艙親自接生
自主人生｜8歲患血癌斷言活不過20歲 港男活在當下人生逆轉令醫生驚訝
19:14 2024/03/06
自主人生｜8歲患血癌斷言活不過20歲 港男活在當下人生逆轉令醫生驚訝
愛心外傭︱港媽遇上好姐姐盡心照顧訓練　嚴重智障女兒5歲終學懂走路
13:18 2024/03/07
愛心外傭︱港媽遇上好姐姐盡心照顧訓練　嚴重智障女兒5歲終學懂走路
正能量 交通事故 夫妻之道 網絡熱話 結婚 美國 社交平台