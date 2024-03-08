視如親人丨女子帶殘疾前夫改嫁3人行　新任丈夫愛屋及烏洗澡餵飯無怨言

▲ 美國德州單親爸爸新婚後，不單愛錫老婆，也愛屋及烏連帶老婆遭遇嚴重車禍、導致生活無法自理的前夫，亦一併無怨無悔地照顧，甚至視對方為哥哥，共同分擔洗澡、更衣、餵食等照顧工作。（iStock圖片）

愛屋及烏並非人人做得到。美國一名單親爸爸與摯愛步入婚姻禮堂，但他的愛不僅限於新婚老婆一人身上，還連帶她曾遭遇嚴重車禍、生活無法自理的前夫，亦一併無怨無悔地照顧，甚至視對方為兄弟，分擔洗澡、更衣、餵食等照顧工作。

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克里絲（Kris）與前夫布蘭登（Brandon）在高中時開始相戀，並於2006年結婚，可惜好景不常，幸福時間只維持兩年，布蘭登就發生嚴重車禍，導致腦部損傷，昏迷兩個月，自此失去自理能力，甚至記憶以至說話都有困難。

年僅23歲的克里絲繼續無怨無悔照顧丈夫，但仍想完成組織家庭、生兒育女的夢想，故在兩年後申請離婚，並轉為前夫的法定監護人，又表示即使再婚後，布蘭登仍是自己的家人，「我會愛他並照顧他，直到我死的那一天」。

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克里絲重新出發，進修語言病理學，又開始在網上尋覓伴侶。直到2014年，她遇上詹姆斯（James Armstrong），二人在網上交談數周後決定見面，並互相介紹家人認識。

詹姆斯稱，從第一天就知道，只要跟克里絲在一起，未來生活就會有其前夫參與，「這一點也不讓我感到困擾，反而讓我更有興趣，因為我知道克里絲心地善良」。

直到2016年，兩人決定結婚，隨後生了兩個孩子，連同詹姆斯與前妻所生的兒子，一家人經常與布蘭登做各種事情，包括外出吃午餐、看醫生等等，他甚至視布蘭登如親兄弟。

克里絲感謝詹姆斯的包容和大愛，形容這是「愛的禮物」。而詹姆斯認為，自己只是在做正確的事情，更承諾，假如克里絲遭遇任何不幸，自己會爭取布蘭登的監護權，「他需要我們。他需要愛他的人。」

目前，布蘭登住在距離他們家約10分鐘路程的護理中心，但克里絲和詹姆斯經常探望他，並帶他出門散心，也會在社交平台TikTok分享一家生活。

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責任編輯：王明芳