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抑鬱+失眠治療難度增　新型藥物助穩定情緒與入眠

醫健人物 00:00 2024/03/11

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失眠與抑鬱症的關係密不可分，臨床上不少病人更是同時受著這兩大問題的困擾，治療方案亦可能更複雜。有精神科醫生指出，現時在應對這類「抑鬱+失眠」個案時，可選擇使用能同時穩定情緒及改善睡眠質素的抗抑鬱藥物，助患者及早脫離困擾。

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42歲的張太太（化名）原本家庭和睦，無奈早前新冠疫情之下，丈夫生意倒閉，兒子又惹上官非被捕，生活經歷了翻天覆地的轉變。自此，她的情緒變得十分低落，對所有事物失去興趣，如行屍走肉般過活，最終被診斷患上中度抑鬱症。雖然她服用過第一線抗抑鬱藥物後病情稍有好轉，但是睡眠質素仍然欠佳，久而久之，抑鬱症狀又重新浮現，使她生活再受打擊。

思想負面　記性及集中力變差

精神科專科醫生林俊良指出，失眠與抑鬱症的關係是雙向，前者會增加壓力及炎症水平，影響調節情緒的神經傳遞物，提高患上抑鬱症風險；後者則會干擾睡眠質素及規律，或使患者難以入眠。他引述研究指出，約四成失眠人士會有抑鬱症狀，抑鬱症患者中更有高達八成出現失眠問題。

在失眠與抑鬱症狀相互影響之下，患者會出現情緒持續低落，日間體力下降，失去動力及興趣，連集中力及記性也可能大倒退。林醫生表示，情況若然持續，患者的思想會愈趨負面，更可能出現自殘及輕生念頭，故此如負面情緒損害日常生活功能，或上述情況持續超過兩星期以上，便應盡早接受診治。

藥物治療　調節腦部神經物質

林醫生說，治療方面可分為心理及藥物兩個層面，前者包括認知行為治療，協助患者調整思想及行為，增強他們的應對能力︰「患者通常會有一些思想謬誤，例如非黑即白丶災難性想法等，心理治療讓他們洞察問題所在，再從中加以調節。」至於藥物治療，則可以透過非典型抗抑鬱藥及非典型抗精神病藥來應對，這些藥物能調節腦部多種神經傳遞物質，例如血清素、多巴胺及褪黑色素等，醫生會視乎患者的個別病情去選擇用藥。

以個案中的張太太為例，她在服用第一線藥物後未能穩定病情，最終需要轉用其他藥物。林醫生對此表示，針對這類同時有失眠問題的抑鬱症患者，有些新型抗抑鬱藥物能夠同時調整褪黑色素受體，有助入睡及讓患者睡得更安穩︰「這類藥物能夠讓患者回復正常睡眠節奏，並且可以減少使用安眠藥。」他補充，不同藥物會有不同的副作用，例如口乾、頭暈、影響體重及性功能，有些藥物也有可能會增加患者的血壓或膽固醇水平，故此醫生會考慮每個病人的身體狀況，才作處方。

林醫生建議患者，在接受藥物治療之外，本身亦需調整生活及睡眠習慣，例如下午過後減少飲用含咖啡因的飲料，睡前避免進行劇烈運動；一旦失眠，可嘗試落床放鬆心情，強行在床上停留，反而會令腦部將失眠與睡床連結，往後就更難入眠。

林俊良醫生提醒，抑鬱症與睡眠的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者應向其主診醫生查詢，選擇最適合個人病情的治療方案。

林俊良醫生

精神科專科醫生

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