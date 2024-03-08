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校長專欄｜民生書院校長閱讀室　當代管理大師發人深省的睡前小品

升學教育 12:01 2024/03/08

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民生書院校長閱讀室今次介紹《明茲柏格給主管的睡前故事》。

《明茲柏格給主管的睡前故事》

校長工作離不開領導與管理的範疇，但領導和管理就像鹽與糖的關係，何時何地用何者調味、份量的多少、加入食物的時間、甚至兩者應否共用、兩者比例及使用次序等等，全都是因時制宜，不能一概而論。雖然調味方法可以參考食譜，但最終都是依靠日積月累的經驗而作出決定。

既然如此，看一些當代管理大師的經驗之談也是不錯的選擇。睡前故事不一定是童話，原來一些人生經驗結合管理理念也可成為發人深省的睡前小品文。

書中有一個比喻頗有趣的：主管好比指揮家，表面上在帶領一個音樂會，但觀眾入場的目的是聽音樂，樂手卻應該在看樂譜，誰會在看指揮呢？

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原來這個討論可以引發不同的答案，有人覺得主管就是指揮家，透過個人的努力、願景與領導，就能夠交織出生動的樂章；也有人認為主管只是木偶劇中的木偶，數百人拉着他背後的線，強迫他該怎樣做；亦有人認為主管是交響樂團的領班，努力確保樂團奏出悅耳動聽的音樂，令觀眾有難忘的一晚；主管亦可能是個管工，監督每個工作人員都恰如其份。

但有一點請大家不要忘記，音樂會所演出的作品，絕大部份是已故知名作曲家所創作的，指揮要獨運匠心去詮釋這些作品，所以無論主管的角色是哪一個，其實最終都要事必躬親和相機而行。無怪乎一位學者說：「領導者既要會修理水管，也要會寫詩。」如此看來，校長的工作也有以上所有描述的影子！

另一個故事是關於一個國際性的管理大師課程，內容十分豐富，而且規模也十分龐大，巡迴在全球各地城市舉行。當這個課程完結時，各人都紛紛說：「很高興認識你！」但有一位學員的回答卻發人深省，他說：「很高興認識我自己！」認識別人與認識自己，原來是同樣重要的！

根據明茲伯格的研究，管理是一種忙亂的工作──節奏快、壓力大、行動導向和常被干擾。校長是一個帶領老師及同學的崗位，當中要處理的事情更加是千頭萬緒，沒有開始也沒有終結，一言以蔽之，不斷學習也許就是最終的心法！

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撰文 : 葉志兆校長 民生書院

欄名 : 校長專欄

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