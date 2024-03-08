  • 22°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

重男輕女｜父親決定死後物業歸細佬　港女怨偏心：做女下場都係咁？

家事百科 12:46 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

父親決定死後物業歸細佬，港女聞言感傷心，感嘆父母重男輕女。（《香港愛情故事》劇照）

家家有本難唸的經。有港女在網上發文，指自己和家姐已移民置業，父親決定死後將物業留給弟弟。樓主對此感到傷心，又認為對方偏心弟弟，重男輕女。帖文一出引起熱議，網民反應兩極。

最新影片：

TOPick一分鐘
龍年運程｜玄學家樂翊榆抽出三張塔羅牌　一分鐘測你龍年有冇運行

兩姊妹移民置業細佬未出身

該名港女於連登討論區以「呀爸話到時死咗間屋留比細佬」為題發文，指自己在家中排行第二，上有年長一歲的姐姐，下有相差8歲的弟弟。她和姐姐近年已移民，並在當地置業，指「全部都靠自己」，而弟弟則未出身。

上星期父親到當地探望樓主和姐姐，飯後散步時父親告訴她，「到時阿爸阿媽賣咗香港層樓過嚟呢邊置業，死咗都係留返層樓比細佬」，當時樓主不懂反應，但「事後個心有啲唔舒服」。她強調自己並非想貪父親的財產，只是感到傷心，覺得對方重男輕女，

係咪做女嘅下場都係咁，講埋比我聽又咩意思？

網民意見兩極 樓主強調並非貪錢

帖引起網民熱議，有人建議樓主提出平均分配，「最好買曬啲家產再平均分配」、「不如你直接問下你老豆你三姐弟可唔可以平分層樓」、「樓主我明你感受
子女生出黎係嚟鍚，正常都想父母一視同仁下話，父母有規劃都會諗下點樣分配，有hardfeeling真係人之常情」。

不過，亦有網民認為樓主過於計較，「親細佬冇所謂啦，自己又唔係搞唔掂」、「你同你家姐都置咗業，我諗你細佬未，你老豆都係怕你細佬冇地方住，不過你都係唔抵得你細佬過得咁舒服啫」、「你自己都講唔稀罕分到幾錢，咁點解要難受」。

樓主對此補充，強調並非貪錢，自己亦十分愛錫弟弟，對方想到當地讀書適應環境，但未有永久居留權（PR），她願意讓弟弟暫住在自己家中，「只係阿爸咁明顯偏心仔，直接同我講埋有啲唔舒服」。

點擊下圖看更多網民留言：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

遺產分配︱爺爺過身留$497萬遺產　5孫女只分$500怒告法庭判決出爐
14:40 2024/03/07
遺產分配︱爺爺過身留$497萬遺產　5孫女只分$500怒告法庭判決出爐
網絡熱話︱突繼承親戚5300萬遺產　打工仔秒速裸辭見遺囑1規定極後悔
16:05 2024/02/09
網絡熱話︱突繼承親戚5300萬遺產　打工仔秒速裸辭見遺囑1規定極後悔
重男輕女｜兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無　父母否認偏心：給妳的愛是一樣
16:19 2024/02/07
重男輕女｜兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無　父母否認偏心：給妳的愛是一樣

你可能感興趣

遺產分配︱爺爺過身留$497萬遺產　5孫女只分$500怒告法庭判決出爐
14:40 2024/03/07
遺產分配︱爺爺過身留$497萬遺產　5孫女只分$500怒告法庭判決出爐
網絡熱話︱突繼承親戚5300萬遺產　打工仔秒速裸辭見遺囑1規定極後悔
16:05 2024/02/09
網絡熱話︱突繼承親戚5300萬遺產　打工仔秒速裸辭見遺囑1規定極後悔
重男輕女｜兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無　父母否認偏心：給妳的愛是一樣
16:19 2024/02/07
重男輕女｜兒子獲贈全數遺產女兒一蚊都無　父母否認偏心：給妳的愛是一樣
網絡熱話 連登討論區 移民