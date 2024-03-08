重男輕女｜父親決定死後物業歸細佬　港女怨偏心：做女下場都係咁？

▲ 父親決定死後物業歸細佬，港女聞言感傷心，感嘆父母重男輕女。（《香港愛情故事》劇照）

家家有本難唸的經。有港女在網上發文，指自己和家姐已移民置業，父親決定死後將物業留給弟弟。樓主對此感到傷心，又認為對方偏心弟弟，重男輕女。帖文一出引起熱議，網民反應兩極。

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兩姊妹移民置業細佬未出身

該名港女於連登討論區以「呀爸話到時死咗間屋留比細佬」為題發文，指自己在家中排行第二，上有年長一歲的姐姐，下有相差8歲的弟弟。她和姐姐近年已移民，並在當地置業，指「全部都靠自己」，而弟弟則未出身。

上星期父親到當地探望樓主和姐姐，飯後散步時父親告訴她，「到時阿爸阿媽賣咗香港層樓過嚟呢邊置業，死咗都係留返層樓比細佬」，當時樓主不懂反應，但「事後個心有啲唔舒服」。她強調自己並非想貪父親的財產，只是感到傷心，覺得對方重男輕女，

係咪做女嘅下場都係咁，講埋比我聽又咩意思？

網民意見兩極 樓主強調並非貪錢

帖引起網民熱議，有人建議樓主提出平均分配，「最好買曬啲家產再平均分配」、「不如你直接問下你老豆你三姐弟可唔可以平分層樓」、「樓主我明你感受

子女生出黎係嚟鍚，正常都想父母一視同仁下話，父母有規劃都會諗下點樣分配，有hardfeeling真係人之常情」。

不過，亦有網民認為樓主過於計較，「親細佬冇所謂啦，自己又唔係搞唔掂」、「你同你家姐都置咗業，我諗你細佬未，你老豆都係怕你細佬冇地方住，不過你都係唔抵得你細佬過得咁舒服啫」、「你自己都講唔稀罕分到幾錢，咁點解要難受」。

樓主對此補充，強調並非貪錢，自己亦十分愛錫弟弟，對方想到當地讀書適應環境，但未有永久居留權（PR），她願意讓弟弟暫住在自己家中，「只係阿爸咁明顯偏心仔，直接同我講埋有啲唔舒服」。

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責任編輯：王明芳