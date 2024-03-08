樂極生悲丨遊樂場玩機動遊戲出意外　男女被凌空拋出15米重創倒地

【機動遊戲/駭人意外/馬來西亞/遊樂場】馬來西亞一處遊樂場設施發生駭人意外！事發於3月6日晚上，一男一女乘坐名為「八爪魚」的機動遊戲時，竟突然被凌空拋出15米外。有群眾更拍片直擊，可見被重摔地上的2人，傷勢十分嚴重。據了解，女子頭部受傷；男子則仍留醫深切治療部。

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從網上流傳的影片可見，出事後，現場地上血跡斑斑。兩位傷者倒在地上，於樂園圍欄旁動彈不得，頭部、眼睛及腳部皆有明顯傷勢。

據當地傳媒報道，事發於3月6日晚上9時許，2名事主本來正興高采烈到亞庇一處名為Kompleks Sukan Likas的遊樂場入場享樂，期間乘坐名為「八爪魚」（Sotong Ride）的機動遊戲，卻發生意外。當「八爪魚」啟動搖擺時，2名男女竟離奇地被凌空拋出至15米外，再重摔倒地。多名群眾見狀，有人嚇得不知所措，亦有人慌忙報警。據了解，男傷者傷勢較嚴重，送院搶救後正留醫深切治療部；同樣是頭部受傷的女方，則仍在留醫中。

當地官員表示，事件仍在調查中，接下來將會針對該遊樂設施的機械設備進行調查，試圖釐清此案是否與設備故障有關。

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責任編輯：羅嘉欣