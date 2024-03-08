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展覽速報｜賽馬會傷健藝術展推共融　視覺藝術+表演藝術免費參加

休閒消費 13:03 2024/03/08

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

觀眾可用手欣賞《可觸摸的龍》藝術裝置

藝術無分界限，不論年齡、文化、身體能力等，同樣可以享受藝術帶來的裨益與樂趣。本年度香港賽馬會「有種藝術」社區藝術計劃以「傷健共融」為主題，邀請傷健人士一同參加連串視覺藝術和表演藝術活動。

由香港青年藝術協會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「有種藝術」社區藝術計劃為期三年，主題探討「傷健共融」。希望透過藝術鼓勵背景和能力各異的傷健人士合作，推動平等和創造共融無障礙的社會，同時擴闊大眾對藝術的想像。

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本年度計劃由去年9月至今年3月舉行，15位本地藝術家帶領逾700位傷健青少年、社區人士、學生、老師創作9組鼓舞人心、富啟發和自主性的藝術品和表演，包括立體拼貼畫《一切從音樂開始》、布藝面具《多維面肖》、插畫《我的專屬撲克設計》、具視覺和觸覺效果的半立體作品《蒙着眼睛遊世界》、大型陶瓷作品《生命樹》、鼓勵觀眾用手欣賞的《可觸摸的龍》、裝置藝術《自我維度》、生命烘焙工作坊和「同聲同作」音樂計劃。展覽期間的週末，更特設免費「觸感藝術體驗活動」，模擬視障人士進行藝術創作的感官和難度。

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INFO
地點：荃灣愉景新城1樓室內草地
日期：即日起至3月17日
時間10:00至20:00
費用:免費入場

記者：傅承嘉

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