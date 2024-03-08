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夫妻相處丨40歲男子與妻爭執突雙目失明　送院治療醫生驚見：眼底全是血

家事百科 13:13 2024/03/08

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內地一名丈夫與妻子吵架，沒料到眼前一黑，突然「雙目失明」，趕往醫院求診，檢查後發現該名丈夫眼底全是血。（iStock圖片）

常言到生氣有礙健康，內地就一名丈夫與妻子吵架，沒料到眼前一黑，突然「雙目失明」，於是趕往醫院求診。醫生檢查後發現該名丈夫眼底全是血，原來他本身患有糖尿病，卻連日未有服藥，吵架期間一時激動，令血糖、血壓急升，連帶視網膜血管破裂，幸好經過治療後，視力已無大礙。

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情緒激動引發血糖起伏

據內地媒體《極目新聞》報道，湖北武漢一名40歲的宋姓男子本身患糖尿病，一直有妥善控制血糖，惟日前連續多日忘記服用降血糖藥，加上因瑣事與妻子爭執，結果險些釀成大禍。

當時他與妻子吵架後，突然眼前一黑，什麼都看不見，於是被家人送往醫院檢查，發現宋男右眼玻璃體大片出血，導致無法看清東西。所幸經治療後，宋男的視力現時已無大礙。

眼底出血嚴重恐永久失明

醫生指出，宋男多日忘記服藥，導致血糖波動較大，加上與妻子吵架時情緒激動，越發使血糖、血壓起伏劇烈，導致視網膜血管破裂，引發眼底出血。幸好宋男及時就醫，否則眼底出血嚴重，且未加控制，有機會永久失明。

醫生提醒，眼底出血多因高血壓、糖尿病、視網膜血管阻塞或免疫功能異常引起，而且容易反覆發作；勸籲糖尿病患者要按時服藥，注意血糖控制，不可擅自停藥。若眼底出血一旦發生，要積極治療，改善眼底微循環。

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責任編輯︰王明芳

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