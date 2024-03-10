黃玉郎前女友倪詩蓓照顧兒子受傷　「香港漫畫教父」一生風流異性緣旺

▲ 黃玉郎一生風流，異性緣旺。

張國榮初戀女友、前麗的花旦倪詩蓓在1999年與「香港漫畫教父」黃玉郎拍拖，二人沒有註冊結婚，並在2004年分手，但兩人育有一子黃英樑（Royce），現年已24歲。可是，黃英樑在2歲多時證實患嚴重自閉症，被診斷終生只有2歲智商。

而倪詩蓓與黃玉郎情斷後獨力湊大兒子，因為她覺得新加坡醫療服務好，於是帶Royce往當地生活尋求治療，因為。

不過Royce到10歲仍無進展，倪詩蓓接受現實，兒子終生只有2歲智商，同時患有語言發展遲緩及聲音敏感症。2017年，倪詩蓓帶兒子回流香港生活。

自閉兒媽媽｜倪詩蓓遭2歲智商自閉兒弄傷 張國榮初戀女友嘆：唔知可以捱幾耐

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再見‧枕邊人丨林熹瞳曾與黃玉郎傳緋聞 不幸流產一度陷入人生陰霾

倪詩蓓心力交瘁

可是，雖然Royce智商2歲但體能已是個成年男子，現年57歲的單親媽媽倪詩蓓在照顧兒子時常被兒子弄傷。

早前，她還發文訴說再被兒子弄傷手，更坦言心力交瘁：「10多年來周身傷殘，曾經比推到揸拐杖快10個月，我還是堅強的站起來！上個月手被他整到未好，這兩天又再受傷，我一直有一顆堅強的心，單親冇再婚為了（兒子）。冇錢亦咬緊牙根盡我一切的愛和能力照顧（兒子），我真的唔知仲可以捱幾耐⋯⋯」

▲ 黃玉郎與兒子黃英樑。

黃玉郎多緋聞女友

至於現年73歲的香港漫畫宗師黃玉郎一生多情，他在1971年與同為漫畫家的馬夢妮結婚，二人育有二子一女，可惜二人1987年離婚，而他們的長子現在已51歲。

而一生風流的黃玉郎有不少緋聞女友，當中最為人談論是在1988年與當時16歲的黎姿發展一段忘年戀，他也是黎姿初戀情人。在1989年，黃玉郎於尖沙咀香格里拉酒店舉行豪華派對為黎姿慶祝17歲生日，成一時熱話，可是無奈拍拖兩年後分手。

黃玉郎在1999年與與倪詩蓓拍拖、2004年分手後，喜愛交朋結友的黃玉郎緋聞不斷，常被拍到跟年青女生約會，當中最出名是在2005年被拍到和女星林熹瞳在沙田城門河畔十指緊扣談心，二人又合作開電影公司傳緋聞。

▲ 林熹瞳最近參演TVB劇《再見‧枕邊人》。

老而彌堅魄力過人

到2017年，黃玉郎向較他年輕37歲的Cass Fong下跪求婚，結果二人在2019年雙喜臨門，公布結婚同時宣布公布太太有喜，結果第5度做爸爸。

黃玉郎的確老而彌堅，在事業業上，同輩甚至很多後輩漫畫家已早退休，他仍然活躍畫壇，可說力撐起現在港漫的中流砥柱，貢獻良多。

▲ 黃玉郎在2019年再婚，娶與年紀比他細37年的Cass Fong（左）。

一家北海道享天倫樂

至於作為一個父親，黃玉郎他分享生活點滴的fcebook專頁「玉郎有請」內，不時見他忙於工作外，還會抽出時間陪太太及兒子享天倫樂。早前，黃玉郎與太太及約6歲的兒子到日本北海道，他在fcebook分享在旅行照，寫道：

闊別日本北海道30多年了，今次舊地重遊，人已是老了一倍，當年30多歲，現今73歲，呵呵，真是日月如梭！ 甫出機場已是寒風刺面，天清氣朗，雖然是零下5度，但卻斗零雪都冇，只有街邊未溶晒的積雪，本想讓小兒子見識下落雪的美景，有可能失望了，因為札幌昨天已把著名的冰雕大道封場了，因為不小冰雕因回暖而塌倒了…… 誰知道，到了晚飯時份，大風雪又重臨了，雪花紛飛，落過不亦樂乎，小兒子都看得傻了，哈哈！ 五天風雪中，愉快新年過。

可以陪住小朋友到冰天雪地的北海道旅行四處走，黃玉郎實在十分好體力。

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