校長專訪｜入U率達97%高中增全方位學習　鄧顯校長：讀書只是人生一部分

▲ 鄧顯在高中增全方位學習，推生涯規劃，助學生全面發展。

作為北區著名的Band 1英中，香港道教聯合會鄧顯紀念中學（下稱鄧顯）一直致力提升學生的學術水平，但校方並非一味培養「死讀書」的學生，而讓他們在音體藝各方面發展潛能，以開放態度鼓勵他們創辦學會，並於高中新增全方位學習活動，助學生做好生涯規劃。

鄧顯學生在公開試成績亮眼，入大學率亦相當理想，2023年有97.3%獲本港大學聯招（JUPAS）學士學位課程取錄，入讀三大的學生百分率達63%。

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▲ 鄧顯學生在公開試成績亮眼，入大學率亦相當理想。（學校提供）

鄧顯中一二按能力分班

黃信德校長大學畢業後就在鄧顯任教，至今已執教鞭24年。他認為，鄧顯能成為區內名校，是學校整個學習氛圍帶動，老師教學認真，每一課完結後都會有小測驗，跟進學生進度。老師亦把高中課程的基本元素滲入初中課題，以中文科為例，初中已加入文言文基礎，升上高中後不會突然感到吃力。

近年受疫情影響，黃校長見到不少初中生學術水平有參差，為了重新鞏固學生根基，校方在中一、二採取按能力分班，其中3班英語能力較好，至於較弱的兩班，則會分拆成3組上英文課，超小班教學令老師更易照顧學習差異。

我們看到成效不錯，中三開始學生的能力拉近，加上臨近選科，為免有標籤，就不再按能力分班。

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照顧學習差異

校方亦在今學年起，讓中二學生參加「初中托福」（TOEFL Junior）考試，了解學生的英語水平，作出針對性的教學。黃校長指出，「TOEFL Junior」滿分是900分，3班英語能力較好的學生平均分達850至860，但英語能力較弱的2班，明顯看到差異，

他們的程度可能較叻的那一批落後一年。

對於能力較高的學生，黃校長表示，校方不會特意加深課程，而是鼓勵他們參加不同活動，多運用英語，例如在早會講話、英語辯論比賽等。能力較弱的學生，就會在課程上作出微調，例如強化文法、聆聽和詞彙運用，加入玩的玩素，讓學生在遊戲中學習。

讀書叻不是大曬，讀書只是人生一部分。

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擺脫死讀書形象

儘管鄧顯學生給人「學霸」的感覺，黃校長卻希望能助他們擺脫「死讀書」的形象。黃校長表示，校方提供不同參觀和交流活動，舉辦遊學團，今年會到英國牛津、劍橋大學，亦會與內地姊妹學校交流。

在高中微調方案實施後，少了通識科，多出的課時，鄧顯在中四加入雙節課「全方位學習」，每周安排不同活動和講座，除了學科活動，亦會出外看電影、參觀博物館、大學和不同公司等，發展生涯規劃。

為提升學生的效能感、培養樂於助人的心，校方舉辦「社區見習修理師」活動，讓學生學習基本家居清潔及復修技巧，包括更換插蘇駁電、換門鎖、批盪油牆等，並前往新界沙頭角舊式村屋為長者進行義工服務，改善家居環境。

對於學生的新嘗試，鄧顯亦採取開放態度，黃校長提及，上學年分別有兩批中三學生想創立天文學會、英語閱讀及寫作學會，學生需先跟負責老師和課外活動主任商討和匯報，提交建議書，包括時間表、可持續發展活動、同學的看法等，再向校長匯報，黃校長發現他們的建議書詳盡可行，最後「開綠燈」讓他們成立學會。

學校校訓「明道立德」，明道是學習知識，不只課本，而是世界大道理，立德是希望他們做一個好學生，幫到自己和身邊的人。

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記者：林愛娜