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遊樂場危機｜8歲男童學校玩滑梯高處墮地亡　家長控訴學校1個疏忽釀禍

兒童健康 17:30 2024/03/08

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Dallin坐上了一個螺旋形的滑梯，當去到轉彎位時卻意外地「飛了出去」，從2米的高空摔到地面。

美國猶他州一名八歲的男孩在學校操場玩滑梯時，意外地從2米高摔落到地面，送院搶救後，第二天宣告死亡。日前，其父母對學校進行起訴，認為操場並不符合安全標準，要求學校為兒子的死負上責任。

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綜合外媒《New York Post》等報道，事發於去年2月6日，8歲男孩坎寧安（Dallin Cunningham）在學校的操場玩螺旋滑梯，去到轉彎位時卻意外飛出，從7英尺（約2.16米）的高空摔落地面。當時Dallin的頭部直撞地面，造成腦部嚴重創傷。

據報，Dallin墮地後陷入昏迷，約十分鐘後才被校方人員發現，並撥打求救電話。到達醫院時，Dallin出現腦部水腫出血、額骨骨折等嚴重創傷，直至翌日宣告不治。

Dallin的父母感到極度悲痛，他們在Dallin的訃聞上展現出對兒子的無限思念，「我們會懷念他的微笑、擁抱、依偎、笑話、玩樂的精神和他驚人的頭腦」。

兩人日前對涉事學校提出「不當致死訴訟」，並且提出最少9萬美元（約70萬港元）的醫療費用賠償。他們於訴訟書中提出，該滑梯速度過快且陡峭，未有加設任何欄杆，滑梯周圍的覆蓋物亦不符合一般遊樂場的規定，沒有採用可承受衝擊力的材質，故認為學校應為兒子的死負上責任。

目前操場上的滑梯已被拆除。由於訴訟正在進行中，所以學校對事件拒絕發表任何的評論。父母亦於眾籌平台「GoFundMe」發起募捐行動，以應付解事件中的巨額醫療開支。

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責任編輯︰王明芳

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