減肥攻略丨41歲彭于晏長年維持8%體脂　公開6大重點塑造鋼條身材

【減肥/瘦身/修身/彭于晏/運動/飲食】現年41歲的彭于晏是不少女士心目中的男神，其標緻臉孔、鋼條身材亦擄獲了女士們的芳心。據了解，彭于晏於2013年拍攝《激戰》時，體脂率只有3%，後來就一直維持在8%。對此，營養師高敏敏日前在Facebook專頁，整理出彭于晏維持健康身材的6大重點，供大家參考。

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彭于晏養成鋼條身材6大重點

堅持運動：彭于晏經常在社交平台上發佈他做運動的照片，無論是行山攀石，還是滑雪、游泳、踩單車等，都是他的興趣，可見他非常積極做運動以維持身材。當中可以見到他發佈過很多踩單車的照片，踩單車屬於有氧運動，有助促進血液流動、提升肺活量和心肺耐力，同時會運用到全身肌肉的力量，有助改善肌肉耐力。營養師表示，長年及持之以恆的鍛煉造就了彭于晏的身材，也是幫助維持身材的關鍵。

不過度訓練：不過營養師亦指出，運動要適量而不過量，避免造成運動傷害和身體負擔，只要持之以恆，逐漸增加運動難度和強度就能繼續有進步。

高蛋白+高纖飲食：此外，營養師亦留意到，彭于晏在飲食上會選擇高蛋白食材如雞胸肉、蝦、三文魚等，配搭高纖蔬菜如番薯葉、菠菜、菇類等。營養師指出，高蛋白食材擁有充足的蛋白質，有助修復肌肉、幫助肌肉增長，而高纖蔬菜就有助代謝，同時減少攝取過多澱粉，以避免造成囤積。

拒吃炸物：在彭于晏的社交平台上，其實鮮少看到他吃高脂肪及高熱量的油炸食物。營養師指出，這類食物是減脂者的天敵，會令原本很健康的食材變質，其熱量大幅增加，而且食物經過高溫油炸後就會破壞了當中營養素，更容易導致血管硬化、致癌、中風等問題。

拒絕捱夜：營養師表示，長期捱夜容易令免疫力下降、生理時鐘不穩定，亦會導致壓力賀爾蒙分泌過量，讓人體更渴望高熱量及高糖食物；但如果擁有良好睡眠質素，就能促進肌肉修復，並能保持精神充沛。

放鬆身心：營養師亦指出，按摩、拉筋、浸浴等活動都能幫助身體放鬆、恢復良好的身心狀態。

高敏敏提醒大家，根據台灣衛生福利部資料，男性體脂肪率正常值約為15至25%，女生約為20至30%，大家不必仿效彭于晏般長期保持8%體脂，只要多吃原型食物，保持健康生活及運動習慣，就能逐漸養成良好體態和健康狀況。

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責任編輯：羅嘉欣