  • 22°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鳥山明逝世｜《龍珠》作者鳥山明病逝終年68歳　網民嘆失童年回憶：再見悟空

休閒消費 13:17 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明病逝終年68歳，網民一片哀號：「再見悟空」。

【鳥山明/龍珠/IQ博士】日本傳媒今日（8日）報道，長期人氣漫畫《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明（Akira Toriyama）病逝，終年68歲，死因為急性硬膜下血腫。鳥山明死訊一出，網絡響遍哀鳴，很多網民悲嘆鳥山明的作品是很多人的童年回憶，「影響咗幾代人既漫畫家，RIP」、「再見, 悟空。」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
龍年運程｜玄學家樂翊榆抽出三張塔羅牌　一分鐘測你龍年有冇運行

鳥山明逝世｜網民嘆失童年回憶

網民在各大網上討論區紛紛轉發鳥山明的死訊，引來大批網民留言，其中在「連登討論區」有大批連登仔表達哀悼之情，「願安詳」、「謝謝你所有既作品」、「老師一路好走，多謝你帶俾我無數童年歡樂，真心喊咗出嚟」、「再見，悟空」、「影響咗幾代人既漫畫家，RIP」等。

鳥山明的IG亦有公布死訊，大批網民留言表達哀悼。（IG圖片）

有網民亦慨嘆鳥山明仍很年輕，而且日本知名漫畫家一個一個離開，「鳥山明、高橋和希、三浦建太郎，全部走晒了」、「咩料漫畫家個個都咁短命……」，有人認為：「本身漫畫就係高傷害職業，日日都要度橋，廢寢忘餐，仲要比編輯彈稿催稿比壓力」。

《龍珠》官方X亦有發佈公告確認死訊。（X圖片）

鳥山明逝世丨《龍珠》鳥山明病逝終年68歳　死因為急性硬膜下血腫

鳥山明逝世｜感慨日本漫畫家短命

雖然死人不能復活，但有人很想知道鳥山明有沒有向其他人提及龍珠的二三事，「想知佢有無同人講佢心目中龍珠結局同鋪排係點」、「神龍！我想鳥山明可以復活」、「龍珠啲figure又要炒起了」。

點擊圖片放大
+5
+4

《龍珠》、《IQ博士》和IQ博士影響多代港人，不少家長網民在「親子王國」亦表達傷感之情，直言鳥山明的作品是童年回憶，「傷感，漫畫之神」、「龍珠影響全世界，幾代人」，有人直言聞訊後，「而家冇晒心機做嘢」、「腦出血... 真係冇得預估... 死神來了」、「人生苦短，今日唔知聽日事嘅唏噓」、「日本漫畫家係要燃燒生命咁創作漫畫，有錢未必有命享」等。

點擊圖片放大
+4
+3

鳥山明逝世｜喪禮只安排親人出席

據報，鳥山明因為急性硬膜下血腫本月1日離世，其喪禮已舉行，並只安排親人出席，至於告別會安排稍後公布。

鳥山明在1955年於名古屋出生，高中畢業後進入廣告設計工作，兩年後卻因為不想早起床而離職，並因看到漫畫賞的投搞比賽展開漫畫創作。雖然持續的創作及投稿卻一直沒獲獎，但他沒有放棄，終於在1978年於《週刊少年 Jump》以短篇漫畫作品《Wonder Island》出道。

另有大批網民到鳥山明去年68歲生日的帖文上表達哀悼。（IG圖片）

之後，鳥山明在《週刊少年JUMP》發表《IQ博士》走紅。於1984年開始連載《龍珠》，而且打入國際市場，成為世界上最為動漫畫迷喜愛的作品之一，到今仍然非常受歡迎。資料指，全篇42冊的《龍珠》在日本國內銷量1.6億本，日本以外銷量更高達2.6億本。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

龍珠 網絡熱話 網上討論區 連登討論區 日本