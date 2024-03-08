鳥山明逝世｜《龍珠》作者鳥山明病逝終年68歳　網民嘆失童年回憶：再見悟空

▲ 《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明病逝終年68歳，網民一片哀號：「再見悟空」。

【鳥山明/龍珠/IQ博士】日本傳媒今日（8日）報道，長期人氣漫畫《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明（Akira Toriyama）病逝，終年68歲，死因為急性硬膜下血腫。鳥山明死訊一出，網絡響遍哀鳴，很多網民悲嘆鳥山明的作品是很多人的童年回憶，「影響咗幾代人既漫畫家，RIP」、「再見, 悟空。」

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鳥山明逝世｜網民嘆失童年回憶

網民在各大網上討論區紛紛轉發鳥山明的死訊，引來大批網民留言，其中在「連登討論區」有大批連登仔表達哀悼之情，「願安詳」、「謝謝你所有既作品」、「老師一路好走，多謝你帶俾我無數童年歡樂，真心喊咗出嚟」、「再見，悟空」、「影響咗幾代人既漫畫家，RIP」等。

▲ 鳥山明的IG亦有公布死訊，大批網民留言表達哀悼。（IG圖片）

有網民亦慨嘆鳥山明仍很年輕，而且日本知名漫畫家一個一個離開，「鳥山明、高橋和希、三浦建太郎，全部走晒了」、「咩料漫畫家個個都咁短命……」，有人認為：「本身漫畫就係高傷害職業，日日都要度橋，廢寢忘餐，仲要比編輯彈稿催稿比壓力」。

▲ 《龍珠》官方X亦有發佈公告確認死訊。（X圖片）

鳥山明逝世丨《龍珠》鳥山明病逝終年68歳 死因為急性硬膜下血腫

鳥山明逝世｜感慨日本漫畫家短命

雖然死人不能復活，但有人很想知道鳥山明有沒有向其他人提及龍珠的二三事，「想知佢有無同人講佢心目中龍珠結局同鋪排係點」、「神龍！我想鳥山明可以復活」、「龍珠啲figure又要炒起了」。

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《龍珠》、《IQ博士》和IQ博士影響多代港人，不少家長網民在「親子王國」亦表達傷感之情，直言鳥山明的作品是童年回憶，「傷感，漫畫之神」、「龍珠影響全世界，幾代人」，有人直言聞訊後，「而家冇晒心機做嘢」、「腦出血... 真係冇得預估... 死神來了」、「人生苦短，今日唔知聽日事嘅唏噓」、「日本漫畫家係要燃燒生命咁創作漫畫，有錢未必有命享」等。

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鳥山明逝世｜喪禮只安排親人出席

據報，鳥山明因為急性硬膜下血腫本月1日離世，其喪禮已舉行，並只安排親人出席，至於告別會安排稍後公布。

鳥山明在1955年於名古屋出生，高中畢業後進入廣告設計工作，兩年後卻因為不想早起床而離職，並因看到漫畫賞的投搞比賽展開漫畫創作。雖然持續的創作及投稿卻一直沒獲獎，但他沒有放棄，終於在1978年於《週刊少年 Jump》以短篇漫畫作品《Wonder Island》出道。

▲ 另有大批網民到鳥山明去年68歲生日的帖文上表達哀悼。（IG圖片）

之後，鳥山明在《週刊少年JUMP》發表《IQ博士》走紅。於1984年開始連載《龍珠》，而且打入國際市場，成為世界上最為動漫畫迷喜愛的作品之一，到今仍然非常受歡迎。資料指，全篇42冊的《龍珠》在日本國內銷量1.6億本，日本以外銷量更高達2.6億本。

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責任編輯：王明芳