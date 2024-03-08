  • 21°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 16:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餅印兄弟丨王瑋彤星途發展不如視帝阿哥王浩信　Tony重投保險業搵銀至上

娛樂 14:08 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

視帝王浩信弟弟王瑋彤重投保險業。

視帝王浩信（Vincent）有一位比他細7歲的弟弟王瑋彤（Tony），兩兄弟相當似樣又同樣高大，王瑋彤曾如哥哥王浩信般加入演藝圈，可惜在演藝發展上可謂差天共地！

星途浮沉的Tony現時重投保險界，不時在社交網為其保險事業宣傳，似乎大有機會獲得亮眼的成績！

狀王之王丨王浩信難忘拍「焗蟹」戲　姚子羚認演喜劇冇安全感

王瑋彤星途平淡　曾退選《香港先生》

現年33歲的王瑋彤（Tony），在英國的大學讀商科，畢業後曾任職銀行界、保險界。後來，他在2015年參加TVB藝員訓練班，惜未能入圍。

在2016年，Tony參加《香港先生》，因王浩信胞弟身份而深受注目，成功入圍後卻因健康問題而退選。

當時的Tony對演藝工作有一團火，曾參演《飛虎之潛行極戰》、《荷里活有個大老千》等劇集，又在ViuTV劇集《熟女強人》中有份演出，可惜也未有大發揮。

點擊圖片放大
+8
+7

王瑋彤重投保險業界

重投保險業界的Tony，在2022年曾透露自己第一次為公司影相，又不時在社交網分享自己的西裝Look，不過他明顯較以往圓潤了些少呢！

日前，他更分享了自己成為「百萬圓桌」MDRT會員，普通會員等級的要求佣金要達約47萬元，有效保費約186萬元，年收入達約82萬元！

王瑋彤成為MDRT。

王浩信兩度榮獲視帝殊榮

王浩信曾指自己會為弟弟提供意見，但就不會出手幫忙，似乎要Tony努力靠自己。

王浩信在演藝路上相當努力，歌手出身的他於2008年加盟TVB後，一直只做配角，至2012年拍台慶劇《名媛望族》，才有更多戲份。他演劉松仁兒子Jimmy，曾因劇情被劉松仁怒摑13巴，有指他更被劉松仁打到顎骨移位！

捱至2016年，王浩信演出機會漸多，如在《EU超時任務》的「渠頭」一角，並跟同劇朱千雪在台慶頒獎禮中獲「最受歡迎劇集搭檔」獎。他在2017年《踩過界》中挑戰盲人角色，終榮獲視帝殊榮，吐氣揚眉！

再到2020年，王浩信憑《反黑路人甲》人氣再度急升，同年，憑主演《踩過界II》「文申俠」一角在《萬千星輝頒獎典禮2020》再次奪得視帝寶座。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

王瑋彤 王浩信 娛樂人物職業 家庭關係 演員 娛樂行業 TVB 娛樂機構 保險行業