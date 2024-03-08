餅印兄弟丨王瑋彤星途發展不如視帝阿哥王浩信　Tony重投保險業搵銀至上

▲ 視帝王浩信弟弟王瑋彤重投保險業。

視帝王浩信（Vincent）有一位比他細7歲的弟弟王瑋彤（Tony），兩兄弟相當似樣又同樣高大，王瑋彤曾如哥哥王浩信般加入演藝圈，可惜在演藝發展上可謂差天共地！

星途浮沉的Tony現時重投保險界，不時在社交網為其保險事業宣傳，似乎大有機會獲得亮眼的成績！

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王瑋彤星途平淡 曾退選《香港先生》

現年33歲的王瑋彤（Tony），在英國的大學讀商科，畢業後曾任職銀行界、保險界。後來，他在2015年參加TVB藝員訓練班，惜未能入圍。

在2016年，Tony參加《香港先生》，因王浩信胞弟身份而深受注目，成功入圍後卻因健康問題而退選。

當時的Tony對演藝工作有一團火，曾參演《飛虎之潛行極戰》、《荷里活有個大老千》等劇集，又在ViuTV劇集《熟女強人》中有份演出，可惜也未有大發揮。

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王瑋彤重投保險業界

重投保險業界的Tony，在2022年曾透露自己第一次為公司影相，又不時在社交網分享自己的西裝Look，不過他明顯較以往圓潤了些少呢！

日前，他更分享了自己成為「百萬圓桌」MDRT會員，普通會員等級的要求佣金要達約47萬元，有效保費約186萬元，年收入達約82萬元！

▲ 王瑋彤成為MDRT。

王浩信兩度榮獲視帝殊榮

王浩信曾指自己會為弟弟提供意見，但就不會出手幫忙，似乎要Tony努力靠自己。

王浩信在演藝路上相當努力，歌手出身的他於2008年加盟TVB後，一直只做配角，至2012年拍台慶劇《名媛望族》，才有更多戲份。他演劉松仁兒子Jimmy，曾因劇情被劉松仁怒摑13巴，有指他更被劉松仁打到顎骨移位！

捱至2016年，王浩信演出機會漸多，如在《EU超時任務》的「渠頭」一角，並跟同劇朱千雪在台慶頒獎禮中獲「最受歡迎劇集搭檔」獎。他在2017年《踩過界》中挑戰盲人角色，終榮獲視帝殊榮，吐氣揚眉！

再到2020年，王浩信憑《反黑路人甲》人氣再度急升，同年，憑主演《踩過界II》「文申俠」一角在《萬千星輝頒獎典禮2020》再次奪得視帝寶座。

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