MIRROR成員丨李駿傑全新造型令人耳目一新　Jeremy電影處男作《12怪盜》將上映：好緊張

▲ MIRROR成員李駿傑（Jeremy）為彩妝產品拍宣傳照。

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）獲彩妝品牌邀請拍攝宣傳照。雖然Jeremy在完成MIRROR演唱會後歷感冒，再到日本旅行剛回港後，又要立刻準備拉闊音樂會和MIRROR世界巡迴演唱，不過Jeremy狀態大勇，未見一絲倦容，使拍攝迅速完成，令在場工作人員讚嘆不已。

維多利亞造型夠不羈

身穿純白色花邊襯衫，佩戴金色項鏈和代表Guerlain的蜜蜂圖案，配上稍微凌亂中帶有層次的髮型。

從化妝間走出來，Jeremy全新造型讓衆人耳目一新。其後置身於絢麗多彩的鮮花佈置中，手持彩妝產品，俊俏的側顔就如名畫中不羈的貴族。

他說：「另外，我知道今次嘅宣傳照會喺3月8日出，好想借呢個機會同媽咪和我嘅Fans，講多謝！感謝大家一直支持我！」Jeremy果然是一位體貼入微的暖男。

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拉闊與巡迴雙重挑戰

MIRROR世界巡迴演唱會和拉闊音樂會LAVA將近，對Jeremy而言無疑是一大挑戰，一方面要保持體力，一方面要保持水準。Jeremy亦不願浪費一分一秒，把握機會為表演做好準備，希望能向觀衆展現最好的自己。

即使拍攝當天，Jeremy也絲毫不鬆懈，化妝時手持佈滿筆記的歌詞背誦、調校燈光時按捺不住手腳，練習起舞步來、即使是休息時間也不願怠慢，忙着處理演唱會的事宜。

▲ MIRROR成員李駿傑拍攝廣告。

渴望與隊友出新歌

當被問到於龍年有何目標，Jeremy期望再次打破框框，成就更多可能：「今年上半年主要都係同MIRROR 去world tour。下半年，希望有機會可以有團歌，同埋嘗試吓不同combination的演出，俾多啲衝擊觀衆，感覺會係個新鮮嘅嘗試；另外都想試多啲曲風，我嚟緊嘅新歌都係新曲風，希望大家會鍾意啦！」

除演唱會和音樂作品，Jeremy的首部電影作品《12怪盜》亦即將上映，說：「我都好緊張啊，第一次上大銀幕，希望未來仲會有機會啦，不過唔強求嘅，宜家都係專注手頭上嘅工作先。」

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