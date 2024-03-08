健身室陷阱｜婦人24小時健身室內跑步　癱倒4小時無人發現腦出血失救亡【附過量運動7大症狀】

▲ 婦人24小時健身室內跑步，癱倒4小時無人發現，腦出血失救亡。

【健身室/運動/腦出血/猝死】運動能強身健體，但過度運動可能弄巧反拙。韓國一名50多歲的婦人，在無人健身室暈倒後，因腦出血失救而死。有營養師指出，過量運動會對身體造成傷害，運動愛好者如出現7大症狀，便應審視自己的運動時間表。

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健身逾4小時未回家

綜合韓媒報道，南韓釜山一名50多歲的婦人於晚上到健身室做運動，事發當晚約8時左右離家前往健身室。到凌晨12時許，其女兒發現母親還沒回家，覺得不尋常遂到健身室查看。豈料，到達時發現母親倒臥在跑步機旁邊昏迷不醒，立刻被送往醫院搶救，惟最後仍返魂乏術。據驗屍報告指出，女死者或死於腦出血。

無人健身室暈倒 失救而死

據悉，該健身室24小時營運，且以無人方式經營。健身室內沒有安裝任何閉路電視，估計當晚整個健身室只有死者一人，故在運動期間暈倒後沒有及時送院救治，以致失救而死。當晚整個健身室只有母親一人。女兒聞死訊指控健身室疏忽，

健身房如果有常駐員工，那就可以及時發現她在運動一半昏迷，將她立刻送往醫院搶救，她就不會失救而死！

無人健身室無須負起刑責

根據南韓現時法例規定，健身室面積未滿300平方米，則需要至少1名以上，擁有生活體育指導師證照的教練駐場。若面積超過300平方米，則必須有2名以上擁有證照的教練駐場。

由於目前南韓在法律上尚未開放「無人健身室」開業，因一旦發生上述事故，他們無須負上任何人事費用。另外，由於現場無駐場員工，開業成本低，導致大量無人健身室陸續加入市場。

7大運動過度常見症狀

台灣營養師Ricky在其網站「營養師Ricky's Time」指出，運動過度是指超過身體所能承受的合理範圍和頻率進行體育活動或運動的狀態。當一個人進行適度的體力活動是有益健康的，但如果運動的強度、頻率和持續時間超過個體的耐受能力，就可能導致運動過度，而過多的運動可能增加生病的風險。他綜合出7大運動過度常見症狀：

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身體疲勞：感到持續疲倦，即使在休息之後也無法恢復精力。

運動耐受力下降：感覺到在進行運動時更容易感到疲勞和喘不過氣。

經常生病：容易感到生病，且恢復時間較長。

無力感和肌肉疼痛：肌肉感到無力和疼痛，即使在休息之後也無法緩解。

睡眠問題：失眠、睡眠品質下降或睡眠時間不足。

心理狀態改變：情緒不穩定、焦慮、抑鬱或情緒低落。

變胖: 過度運動可能導致體能消耗過多，超出身體的恢復能力。當身體無法從過度運動中得到足夠的恢復和修復時間時，會導致身體裡的睪固酮變少，皮質醇變多(這是一種壓力荷爾蒙)。這種改變會讓體重增加。

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責任編輯：羅嘉欣