免費補習｜為2萬名基層學生提供一對一免費補習 陳葒校長：期望更多人加入義師

▲ 陳葒校長希望更多人加入補天的義師團隊。

教育平等，意指每個孩子都應該享有平等的學習機會，不受性別、種族、背景、經濟……所限，確保每位學生都有可能獲得最高的教育成就。陳葒校長，是「教育平等」的支持者。當年身為全港最年青中學校長的他，同時肩負香港直接資助學校議會秘書長及香港私立學校聯會副主席等教育職務，卻於2009年毅然辭去直資中學校長一職，創辦「陳校長免費補習天地」（補天），招募義師，免費為弱勢學童提供一對一補習服務及學習支援。

由一對一免費補習開始，發展到後來的免費學前班及免費才藝班，秉持「有教無類」的教育理念，希望能讓基層學生獲得平等教育的機會。成立至今，已成功招募逾20,000名義務導師（義師），為超過20,000名學生提供一對一免費補習服務，而參加免費學前教育及才藝訓練班的基層青少年及幼童亦超過6,000名。

接受補天一對一免費補習服務的學生歷年升讀大學大專人數：

年份 升讀大學／大專 2014 18 2015 56 2016 53 2017 121 2018 111 2019 118 2020 137 2021 176 2022 224 2023 226

每年都有眾多曾經參加補天義補計劃的基層學生完成中六文憑試，數字更是每年遞增。學生修讀科目橫跨醫學、工程、教育、藝術及體育等不同範疇，部分更於兩岸三地及英國等地升學。而留在香港升學的，亦不乏由受助學生轉換身份成為義師的同學，顏綺敏同學就是其中一位。

顏綺敏同學——成功入讀港大醫學院，回饋成義師

補天2023年度DSE考生顏綺敏同學，考獲5科32分的優秀成績，成功入讀香港大學內外全科醫學士課程。顏同學中學畢業後成為了補天義師，並表示有幸受益於這個計劃，非常明白來自其他人適切的幫助和一些額外的學習資源是何等重要，因此成為補天義務導師，幫基層學童免費補習。眼見接受義補的學生由開始時對數學非常不自信，慢慢地變得越來越積極參與課堂活動，令她非常開心。

顏綺敏表示：「幫我義補的義師是讀教育系的，我從她身上感受到老師的關懷。我從小學起就對英文缺乏自信，後來更演變成恐懼。在她的教導下，我對英文的掌握能力越來越高，更重要的是，我對英文再沒有恐懼。有了她不停的鼓勵及幫忙，令我不再覺得英文是洪水猛獸。幸獲她的幫助，後來在DSE也考取到滿意的成績。現在我自己也擔任補天義師！星期一至五我在大學上課專注學業，並相約我的學生在星期六晚上補習，見到他進步我也非常開心。」

林家勵同學——曾被勸喻轉校，成功入讀香港科技大學

巴基斯坦籍的Mahmood Khalie林家勵，自小在香港生活，中一時不懂說中文，中三時曾被勸喻轉校，於2018至2021年間接受義補，由義師 Anthony教他經濟科，更教他做人道理，義補期間曾先後獲得補天年度進步獎學金及黃錦權醫生少數族裔學生獎學金，之後順利入讀科技大學 BBA in Finance 學士課程。

▲ 林家勵的妹妹亦於2024年獲得黃錦權醫生少數族裔學生獎學金。

籲支持補天工作

當初陳葒校長成立補天，就是不忍見到有志升學的基層學生因為資源短缺而難以獲得學習支援，從而失去繼續升學的機會。陳校長身體力行，除了親力親為為學生補習之外，更招募義師，務求服務更多有需要學生。

他表示：「補天為基層及追不上學校進度的學生提供一對一的義務補習的支援，每位登記學生會配對一位義師，每星期一小時的課堂裏，義師會按學生的程度、困難、能力及個人情況去為學生補習學術上的問題，鞏固知識，令跟不上學習進度的學生重拾對學習的興趣，提升自信心及學業成績，為學生打好基礎，費用全免。十多年來補天幫助了超過20,000名貧困弱勢基層學生。直至現時為止，因配對義師和學生需考慮雙方的期望、區域以及義師數量不足等因素，尚有約3,000名學生在輪候配對。在此呼籲更多有心人登記成為義師，花一點生活中空餘的時間，每星期一小時，為基層學生補習。」

有錢出錢，有力出力，除了擔任義師， 公眾更可以通過捐款支持補天的工作。陳葒校長表示：「香港補習社一小時價錢平均240元，最便宜120元，最貴可達400元一小時，基層學生如何負擔得起呢？補天每年的籌款目標為200萬元，每年可約為1,900位基層學生配對一對一義補服務，即每名學生約1,000元，可享有最少3個月的義補服務。」

全方位發展機會

學前班能讓小朋友提升社交技巧，學習遇人相處，減少在日後升讀幼稚園時的分離焦慮，但是昂貴的費用，往往讓基層家庭卻步。有見及此，補天提供免費學前班，當中亦有英語義師教授， 讓小朋友提早接觸英語，減少在入學時對英語的恐懼。

除此之外，陳葒校長認為學生除了學術發展外，才藝發展也同樣重要，每個學生都有自己發展的一條路，不應只局限於書本上的知識。補天在2013年開設了地區中心的免費學前教育及才藝訓練班，包括了小提琴班、中國舞班及跆拳道班等等，為學生提供全方位的發展機會，並有助加強自信心及學習動力。

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除了免費的才藝課堂外，補天更會為學生考專業級試及比賽提供支援，為學生提供不同的演出機會，包括「香港賽馬會社區資助計劃——兒童及青年才藝發展計劃」項目之一的「為我喝彩」計劃，為補天學童提供公開表演和展示才藝的機會，藉此增強他們的學習動力和自信心，亦會邀請學童的家長及親友出席，增進親子關係外，亦同時讓家長和公眾人士明白孩童全能發展的重要性，讓學生在其專長中發光發亮，提升其自信心及成就感。

支持陳校長免費補習天地

捐款：https://hkcnc.org.hk/donation/donation_program/

登記成為義師：https://hkcnc.org.hk/volunteer_teacher/apply_online/

義師資格：