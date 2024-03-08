創業追夢｜張天賦林家謙舞台服幕後功臣　年輕設計師以wild搶眼球

做時裝設計師難，做香港的時裝設計就更難，除了要一腳踢做設計、找布料、跟樣板、還要身兼促銷宣傳，但偏偏就是有一批富創意的熱血青年，前仆後繼加入，葉嘉祺（Wilson Yip）正是今天大家要認識的本地時裝新力軍。

踏入Wilson位於香港仔的工作室，光猛的日照環境，有一個迷你飼養了海葵的魚缸（如無記錯），筆者和他打過招呼後，略帶害羞的他說：「唔好意思，地方有點七國咁亂﹗」可以想像得到這位曾在倫敦聖馬丁藝術學院修讀時裝碩士課程，與及2019年在香港明年時裝設計家創作表演賽（YDC）的冠軍，和許多本地時裝設計師一樣，工作上一眼關七，靠著一股對時裝的熱情咬著牙關渡過。

▲ Wilson笑言每天工作上都要面對挫折，要想很多方法令自己品牌生存下去，日常忙得死去活來也不敢請人，去年參與東京時裝周花了20多萬元，未來會在東京繼續發展，但可能改以其他形式展示服裝，一切還未定案。（本報攝影組）

「中學時的志願是做fine art藝術家，但傳統上世人的眼光總是認為做醫生和律師才是成功，做藝術家可是耍乞食的﹗哈......但今天的生活變得不一樣，時代巨輪轉變得很快，我相信現在無論做甚麼工作都可以生存，況且設計是art的一種，只是時裝須要多一種技術。」

Wilson抱著這個決心，加上2021年被選為「亞洲十大焦點設計師」其後獲得支助找到工作室，於是兩年多前創立Wilsonkaki（取其中文姓名譯音），當然，創業就遇上世紀疫情，加上經濟環境轉差，自言並不好受。

▲ 早前林家謙於倫敦O2舉行演唱會，當中穿上了Wilsonkaki的服裝。提到歌手們穿上他的設計，青澀的Wilson流露出一絲尷尬，說道：『不知說不說下去好，很怕人誤會我借他們以作宣傳。」問到他最想為哪一位歌手設計服裝？原來他的終極目標是陳奕迅。（圖片wilsonkaki ig）

「我keep住每日都遇到挫折﹗哈......例如心想這個設計應該會爆賣，但是卻強差人意，幸好我是典型的雙子座性格，一面是悲觀，但另一面卻是樂觀得很，遇上挫折很快就笑著帶過。」就好像Wilson說自己非常幸運，既做個人品牌之餘，同時亦染指不同計劃，例如有機會為歌手設計舞台服裝，當中包括有林家謙、張天賦和洪嘉豪等。



我的生存之道

「最初自己創立品牌時，設計著重視覺效果，比較wild，或許就是這樣吸引了stylist注意，於是向我借衫，及後歌手們訂造服裝，當中我很喜愛為林家謙做衫，他性格隨和，幾乎給他甚麼都穿上。另外，為張天賦設計演唱會的服裝，還記得那時的他因為超級市場事件而被受評論，於是演唱會時他就自嘲地坐上超市的購物車上唱歌，那套服裝是我的設計，這些事情都令到的很開心和難忘。」

▲ 因為獲得獎項，Wilson去年日本設計師Mihara Yasuhiro當兩個月的實習生，更誤打誤撞參與東京時裝周，在時裝展上打頭陣的一件綠色cable knit針織上衣是品牌的一個signature item。（針織背心約 $2,167、白色cargao褲約 $2,645/圖片品牌提供）

不過，這些誇張的設計並沒有令Wilson沖昏頭腦，他還是希望自己的設計不是專為健台而設，而是希望供大家日常穿著。

「時裝始終是一門生意，不要太過沉醉於自己的世界裏，今後會將設計重心放回商業上，埋首創作時以自生生活獲得靈感，例如褲子拉鏈位置用磁石代替，就是因為我有一次上街忘記拉上拉鏈而啟發，往後亦成為品牌一個低調的signature dcesign，哈......」

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至於今個春夏系列，是我有一天在金鐘站搭扶手電梯時，看見前面路人衣衫皺到不得了，於是啟發了我春夏系列的用上了壓褶的技術。此外，針織亦是我的強項，在參與東京時裝周時，時裝展的第一套針織背心亦可以說得上是我最鍾愛的項目，因為自創立品牌，這件針織已經出現，每一季作出少許改動，亦成了認清Wilsonkaki服裝上的不二印記。」

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「我覺得做時裝設計，如果服裝給不到人穿上街，最終意義不大，所以我每做一個造型，都會個別獨立抽出反覆審視單品的可穿性，而作為一個小本經營，連助手都請不了的時裝設計師，哈........未來日子做創作更要謹慎，推出項目會更少（春夏系列接近80個項目），在數量有限的系列裏，既要有eye-catching的項目，同時亦要兼顧商業化的一面，這方面要好好的平衡，亦是作為本地時裝設計師的生存之道。」

記者：何偉雄

