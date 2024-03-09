傑出學生｜三扶教育40名傑出學生出爐　不單靠成績重努力發揮天賦

▲ 40名小學生獲頒傑出學生，三扶教育盼鼓勵多元發展發揮天賦。

由三扶教育主辦中華基督教會香港區會第三屆傑出學生頒獎禮於周四（7日）圓滿結束，當中有40位學生獲選為傑出學生，他們多才多藝，在音樂、運動、創科及藝術方面取得成就，有學生更獲得國際性獎項，小小年紀能夠多元發展，父母及學校的培育功不可沒。學生需參與兩輪遴選及面試，評分未必只著重成績，而是從面試中看到他們努力發揮自己的天賦及才能。每位獲獎學生可獲得$1,500助學金，學校更會為他們提供培訓及參與不同延伸學習活動機會。

▲ 學校與家長的培育，加上學生自身的努力，成就一班未來的棟樑。（林綺虹攝）

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▲ 石芯悠從劉德華身上學會努力認真。（受訪者提供）

傑出學生｜童星石芯悠從劉德華身上學會努力認真

就讀中華基督教會協和小學（長沙灣）小五的石芯悠同學從小充滿表演慾，媽媽遂培養女兒在跳舞方面發展，石同學連續3年入選體育舞蹈總會並獲得拉丁舞5項排名第一，亦曾代表香港到越南參加世界性公開賽，拿下2冠1季的成績，未來她希望繼續為港爭光。

而石芯悠也是小童星，曾與古天樂及劉德華合作，從古天樂身上學到演藝精神，她憶述跟劉德華合作拍攝電影時，在小休時一齊跳拉丁舞，更從對方身上學到凡事做什麼都要努力認真。研讀劇本也令她中文水平提高，從劇本中了解社會不同的人生的故事，學會了勇敢面對人生。石同學志願是成為一名導演，媽媽坦言會放手讓她自由發展，盼學業及理想並行。

▲ 楊爸爸對於楊雨陶獲獎感到十分高興。（林綺虹攝）

傑出學生｜楊雨陶運用創科知識推動環保

就讀中華基督教會協和小學（長沙灣）小六的楊雨陶同學關心環保議題，她從報章得知辦公室會用很多紙張，觀察到紙張可以雙面循環再用，但分類紙張屬重複性工序，認為可以用機械人或AI去替代，開始研發了「雙紙座」取代人手快速分類紙張，此作品獲得代表香港參加去年12月的亞太資訊及通訊科技聯盟大賽，最後為港爭光，獲得優異獎。她表示小五時學校重視STEAM教育，當她動手去做實驗時產生了興趣，未來她想將創科融入甜品中，發明好味又健康的甜品！

▲ 鄭雅翹同學志願成為舞蹈家。（林綺虹攝）

傑出學生｜鄭雅翹同學志願成為舞蹈家

就讀中華基督教會蒙黃花沃紀念小學小六的鄭雅翹同學，志願希望入讀香港演藝學院成為一名出色的舞蹈家及藝術家，她3歲開始學跳舞，10歲開始學體操，曾在國際性賽事中獲得佳績，她說:

興趣是跳舞及編舞，喜歡用身體去表達感情及角色。挑戰高難度動作時，會忍痛去完成，也會自我勉勵。

對於今次奪得傑出學生，她多謝媽媽一直陪伴她練習，而鄭媽媽則對女兒獲獎感到意外，「因為覺得是成績好才有這一類型獎項，想不到體藝方面都拿到。」

▲ 李竑樂感激媽媽一直陪伴。（林綺虹攝）

傑出學生｜李竑樂克服疫情困難提升音樂技術

就讀中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）小六的李竑樂同學，從學校推行一人一樂器活動中發掘出自己對音樂的天賦，從小一開始學習單簧管，途中克服了疫情時的停擺不前，透過網上形式去學習自我提升技術，小二時獲管樂老師鼓勵直接考7級，去年他已經考獲單簧管演奏一級，他強調要平衡好學業及興趣的發展，回家會先做好功課再用1小時練單簧管，餘下的時間會做運動。他也是學校籃球隊副隊長，田徑及花式跳繩校隊成員，動靜皆宜。李媽媽受訪時坦言在培育兒子的過程中最重要是給他去嘗試，

從小玩很多運動，網球、游水、欖球、花式跳繩、籃球、田徑，覺得給他接觸過才知道自己的興趣，每樣運動都有共通的地方，訓練體能或身體的靈敏性，對成長都有得著，長大後他會發現自己的強項，就會將沒有興趣的活動減少。

對於獲獎，李媽媽大讚兒子：「好叻仔，沒有想過他能夠獲獎，我覺得他做好本份，獎項對他是一種努力的認同，希望他繼續努力發揮自己興趣，將專長發揮更好。」而李同學就感謝媽媽一直給他機會去嘗試，發掘到自己的天分。

▲ 黎卓仁同學小小年紀已懂作曲。（林綺虹攝）

傑出學生｜小小作曲家黎卓仁刻苦鍛鍊

就讀中華基督教會協和小學（長沙灣）小五的黎卓仁同學，5歲起學琴，8歲起作曲，第一首作品《A Sunny Day》獲安排在TVB兒童節目中演出，他表示從學音樂中，鍛鍊出刻苦和耐性。在台上時他表示自己參加很多活動，所以練琴時間比較少，因此很珍惜練琴時間，從來都不會累。更會親自作曲，坦言作曲不止靠創意，要對樂理、和聲有深入了解，作曲風格，和聲鋪排、旋律運用，需要豐富自己的音樂知識才會有進步。

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記者：陳麗薇