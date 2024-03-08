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張氏一家丨雯雯指責Steven冇反省自己問題　願意與另一半離婚

娛樂 14:01 2024/03/08

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雯雯又有話兒！

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）由結婚到生小朋友都是非不絕，早前Steven上載支付平台收款Code，表示盼網友伸出援手助過難關，引網民抨擊！之後，他又指自己已經有兩份工作，並因需照顧小朋友而不能出門工作。

今日凌晨時份，雯雯又出動並突然發文指不再公開自己情緒換來健康以及寧靜世界。

張氏一家丨張致恒自揭有返工搵銀非大食懶　Steven仍然醉心呢一個行業

指責Steven有問題 

她先發文反擊自己從來沒有搞垮Steven的事業，並指責對方從來沒有好好反省自己的問題：「如果要話我搞到自己老公事業冇咗，咁不如話五年時間，佢冇好好去反省同改變好自己，不斷重複自己嘅錯誤，先會導致到今日發生嘅事。我冇咁無聊搞任何人，正正常常一段婚姻，點解會搞成咁，唔會冇原因，只係我乜嘢都放晒喺塊面，唔識演姐（啫）！」

她續說不會再令自己受到任何委屈：「可以講我要做一個懂得體諒嘅老婆，5年乜都做晒，。多謝大家關心，如果我做嘅嘢係咁惡劣，我隨時歡迎，我另一半同我離婚。」

雯雯又有話兒。

想離複雜的世界

隨後，雯雯再指望改變自己靠在社交平台寫文發洩情緒的舉動：「希望下半年不公開自己情緒，低調，可換來健健康康，從此遠離複雜嘅世界。」

不過很多網民都指雯雯不可信，皆因她多次「講一套做一套」，之前她說過要關閉IG帳號，未幾又開另一個新帳號，又多次說與Steven離婚，最終也是得個「講」字。

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