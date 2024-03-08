【公職失當】涉威迫保誠高薪聘用媳婦　保監局前執董與媳婦同被控准10萬元保釋5月再訊

▲ 被告陳芷慧（32歲，數碼策略顧問）（陳曉欣攝）

保險業監管局（保監局）前執行女董事及其媳婦涉威迫利誘1間保險公司高薪聘用媳婦，兩人同被廉署起訴1項串謀公職人員行為失當罪，女執董另單獨被控公職人員行為失當作為交替控罪。案件今（8日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至5月2日再訊，待被告索取法律意見，兩被告准以10萬元保釋外出。

▲ 被告許美瑩（61歲，前保險業監管局執行董事）（陳曉欣攝）

被告許美瑩（61歲，前保險業監管局執行董事）及陳芷慧（32歲，數碼策略顧問）同被控1項串謀公職人員行為失當罪，控罪指兩人約於2022年9月21日至2023年3月10日期間，在香港一同串謀使身為公職人員的許美瑩，即保險業監管局執行董事（長期業務）兼保監局董事局成員，利用或允許他人利用許的公職，意圖脅迫或誘使保誠有限公司及保誠保險有限公司聘用陳，並以更高的薪酬待遇聘用陳。

許另被控1項公職人員行為失當罪作為交替控罪，指她於上述日子沒有避免及沒有向保監局申報因意圖脅迫或誘使保誠聘用陳而引起的利益衝突情況。

控方申請押後案件準備文件及待辯方提供法律意見，裁判官遂押後案件至5月2日再訊，兩被告准以10萬元保釋外出，須交出旅遊證件及不得離港，另不得接觸控方證人。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣