【黎智英案】楊清奇稱李柱銘為蘋果專欄作者　文章角度強調法治堅持一國兩制

▲ 黎智英（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》主筆楊清奇續作供，楊稱前民主黨主席李柱銘及胡志偉均有替《蘋果》論壇版撰文，李則是《蘋果》專欄作家。楊形容，李的文章角度強調法治，堅持對一國兩制的原本解釋，亦對《港區國安法》表示擔心，胡則是支持抗爭，及支持制裁前特首林鄭月娥。

案件今踏入第41天審訊，第3位從犯證人、筆名「李平」的前《蘋果》主筆楊清奇第5天出庭作供，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤主問。

控方引述2020年4月23日，前《蘋果》執行總編輯林文宗與楊的WhatsApp 對話，當中林稱「馬丁朋友有篇文想在論壇版刊登」，文章題為「主席叫我咬誰就咬誰」。楊供稱，上文提及的「馬丁」是前民主黨主席李柱銘，文章最終刊登於《蘋果》，由於林未有披露作者名字，因而作者署名為「牧民」。

楊又確認李為《蘋果》專欄作家，其稿件逢星期三刊登。控方問及李柱銘於2019年至2020年撰寫的文章角度時，楊供稱，李比較強調法治，堅持對一國兩制的原本解釋，又指印象中，李亦對《港區國安法》表示擔心，惟相關文章太多，楊已記不起細節。

控方展示2020年5月20日於《蘋果》刊登，由李撰寫的專欄文章「法治興亡 匹夫有責」。楊供稱，李早前曾替《壹週刊》撰文，前副社長陳沛敏在《壹週刊》停刊後通知楊，將李的文章刊登《蘋果》論壇版專欄，李隨後撰文至《蘋果》停刊。

控方指出，前民主黨主席胡志偉亦有替《蘋果》撰稿，楊供稿，胡是自由撰稿人，會向《蘋果》投稿，自己亦會就一些新聞時事找胡回應。楊指，胡於2019年至2020年的撰文角度為支持抗爭，及支持制裁前特首林鄭月娥。

研訊下周一（11日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟