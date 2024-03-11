嚴重失職｜療養院看護替失智病人剪指甲剪出血　為避責馬虎處理致病人截肢

【失智症/療養院/剪指甲/截肢】南韓日前發生一宗療養院看護嚴重失職的事故，該名看護為一名患有失智症的老人剪指甲時，不慎剪到肉導致流血，惟對方認為屬小傷，加上為了隱瞞過失，僅隨便包紮消毒並戴上手套作罷，最終導致病人傷口潰爛、手指壞死，需要截肢。

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據《韓聯社》報道指，涉事76歲的柳姓看護於首爾東大門區一間療養院工作，早前為患有失智症的79歲崔姓患者剪指甲時，不慎剪到左手食指指甲下方的肉導致出血。柳姓看護見狀，認為是個小傷口，未有告知療養院醫護人員，便草草進行消毒及包紮，最後更為對方戴上手套，以隱瞞自己的過失。

由於傷口被手套遮擋，加上崔姓患者患有失智症、無法正常表達，故未有人及時發現他手上傷口，錯失最佳處理時間，導致血液循環出現問題、左手食指壞死需截肢。事發後，首爾北部地方法院法官認為柳姓看護，對病人造成重大傷害，且與受害者始終無法達成和解，故以 「職業過失罪」，判處柳某有期徒刑6個月、緩刑2年。

正確剪指甲方法

除了剪傷手指外，剪指甲不當亦有可能導致「甲溝炎」。皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時，曾講解正確剪腳趾甲的方法，並指處理手指甲的方法與腳甲無異。他指出，正確方法是在剪指甲時預留約1毫米白邊，而末端呈稍為起角的四方形。若指甲時剪得太「貼肉」，有機會引發「倒生甲」問題，指甲插入手指或腳趾兩側皮肉可導致損傷發炎，亦即「甲溝炎」。

陳醫生續指，如患甲溝炎會導致痛楚，一般會以內服抗生素，配合抗生素藥膏治療；而在極端情況下，甲溝炎病患因有可能傷口受感染，導致細菌入血而需作截肢處理。

醫生拆解甲溝炎5大成因

台灣皮膚科主任醫生蔡長祐曾拆解甲溝炎的5大成因：

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甲溝炎依程度會有不同的治療方式。蔡醫生指，除了拔除部分趾甲及修剪過度增生肉芽組織外，也可透過趾甲矯正器治療。醫生會利用利用記憶金屬絲、膠狀貼片等素材產生回彈力量，將捲曲趾甲扳平，從而把趾甲矯正。如灰甲患者要搭配抗黴菌藥、厚甲患者則需做甲面處理，再輔以矯正器的治療，一般療程約需3至6個月左右。

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責任編輯：羅嘉欣