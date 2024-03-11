  • 18°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 20:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嚴重失職｜療養院看護替失智病人剪指甲剪出血　為避責馬虎處理致病人截肢

健康資訊 18:46 2024/03/11

分享：

分享：

熱門 中一面試 奧斯卡2024 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

【失智症/療養院/剪指甲/截肢】南韓日前發生一宗療養院看護嚴重失職的事故，該名看護為一名患有失智症的老人剪指甲時，不慎剪到肉導致流血，惟對方認為屬小傷，加上為了隱瞞過失，僅隨便包紮消毒並戴上手套作罷，最終導致病人傷口潰爛、手指壞死，需要截肢。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜90後港男入行禮儀師處理逾200場喪事見盡生死　難忘大學生輕生亡喪禮極催淚

據《韓聯社》報道指，涉事76歲的柳姓看護於首爾東大門區一間療養院工作，早前為患有失智症的79歲崔姓患者剪指甲時，不慎剪到左手食指指甲下方的肉導致出血。柳姓看護見狀，認為是個小傷口，未有告知療養院醫護人員，便草草進行消毒及包紮，最後更為對方戴上手套，以隱瞞自己的過失。

由於傷口被手套遮擋，加上崔姓患者患有失智症、無法正常表達，故未有人及時發現他手上傷口，錯失最佳處理時間，導致血液循環出現問題、左手食指壞死需截肢。事發後，首爾北部地方法院法官認為柳姓看護，對病人造成重大傷害，且與受害者始終無法達成和解，故以 「職業過失罪」，判處柳某有期徒刑6個月、緩刑2年。

正確剪指甲方法

除了剪傷手指外，剪指甲不當亦有可能導致「甲溝炎」。皮膚科專科醫生陳厚毅接受訪問時，曾講解正確剪腳趾甲的方法，並指處理手指甲的方法與腳甲無異。他指出，正確方法是在剪指甲時預留約1毫米白邊，而末端呈稍為起角的四方形。若指甲時剪得太「貼肉」，有機會引發「倒生甲」問題，指甲插入手指或腳趾兩側皮肉可導致損傷發炎，亦即「甲溝炎」。

陳醫生續指，如患甲溝炎會導致痛楚，一般會以內服抗生素，配合抗生素藥膏治療；而在極端情況下，甲溝炎病患因有可能傷口受感染，導致細菌入血而需作截肢處理。

醫生拆解甲溝炎5大成因

台灣皮膚科主任醫生蔡長祐曾拆解甲溝炎的5大成因：

點擊圖片放大
+6
+5

甲溝炎依程度會有不同的治療方式。蔡醫生指，除了拔除部分趾甲及修剪過度增生肉芽組織外，也可透過趾甲矯正器治療。醫生會利用利用記憶金屬絲、膠狀貼片等素材產生回彈力量，將捲曲趾甲扳平，從而把趾甲矯正。如灰甲患者要搭配抗黴菌藥、厚甲患者則需做甲面處理，再輔以矯正器的治療，一般療程約需3至6個月左右。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 家居 損傷 治療 手術 公立醫院 法官 首爾 南韓 醫生